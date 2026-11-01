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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:19

Hatay'da akılalmaz ihanet: Evine misafir geldikleri iş arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL’lik altını çaldılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde aynı iş yerinde çalıştıkları kadın arkadaşlarının ev anahtarını kopyalayan sevgili çift, ev boşken içeri girerek ev almak için biriktirilen 1,5 milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Polis ekiplerinin 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalanan şüphelilerin kuyumcudaki anları kameraya yansıdı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:19

8 Ekim tarihinde ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşanan olayda bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında , 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Hatay'da akılalmaz ihanet: Evine misafir geldikleri iş arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL’lik altını çaldılar

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Hatay'da bir evden 1 buçuk milyon TL değerinde altın ve para çalınması üzerine başlatılan çalışmada, ev sahibiyle aynı iş yerinde çalışan ve daha önce ev ziyaretinde anahtarını kopyaladıkları sevgili çiftin hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Olay, 8 Ekim'de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.
Evden 1 buçuk milyon TL değerinde 11 adet altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalındı.
Güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli iki şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, altınları kuyumcuda bozdurdukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüphelilerin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşının evinin anahtarını kopyalayıp, evde kimse yokken içeri girdikleri belirlendi.
Şüphelilerin altınları çalınan kişiyle aynı iş yerinde çalıştığı ve sevgili oldukları tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

22 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ TEK TEK İNCELENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Hatay'da akılalmaz ihanet: Evine misafir geldikleri iş arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL’lik altını çaldılar

KUYUMCUDA ALTINLARI BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi. 

Hatay'da akılalmaz ihanet: Evine misafir geldikleri iş arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL’lik altını çaldılar

ANAHTARI DAHA ÖNCEKİ EV ZİYARETİNDE KOPYALAMIŞLAR

Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

Hatay'da akılalmaz ihanet: Evine misafir geldikleri iş arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL’lik altını çaldılar

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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#altın bilezik
#antakya
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