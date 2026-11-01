8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşanan olayda bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Hatay'da akılalmaz ihanet: Evine misafir geldikleri iş arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL’lik altını çaldılar Hatay'da bir evden 1 buçuk milyon TL değerinde altın ve para çalınması üzerine başlatılan çalışmada, ev sahibiyle aynı iş yerinde çalışan ve daha önce ev ziyaretinde anahtarını kopyaladıkları sevgili çiftin hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olay, 8 Ekim'de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evden 1 buçuk milyon TL değerinde 11 adet altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalındı. Güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, altınları kuyumcuda bozdurdukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşının evinin anahtarını kopyalayıp, evde kimse yokken içeri girdikleri belirlendi. Şüphelilerin altınları çalınan kişiyle aynı iş yerinde çalıştığı ve sevgili oldukları tespit edildi.

22 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ TEK TEK İNCELENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KUYUMCUDA ALTINLARI BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi.

ANAHTARI DAHA ÖNCEKİ EV ZİYARETİNDE KOPYALAMIŞLAR

Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.