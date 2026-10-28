Adalet Bakanlığı, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Siber dolandırıcılarla mücadele için geliştirilen DOLUNAY Projesi kapsamında yapılması gerekenleri konuşmak için Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Siber dolandırıcılara karşı DOLUNAY Projesi: İlk 18 dakikada müdahale edilecek Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadele amacıyla geliştirilen DOLUNAY Projesi ve kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi gündemiyle bir araya geldi. DOLUNAY Projesi ile yapay zekâ destekli analizler sayesinde şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesi ve suç gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasının önlenmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyon güçlendirilecek. Hedefler arasında hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara hızla bloke konulması mekanizmasını işletmek ve mağdurların haklarını korumak yer alıyor.

"DOLUNAY PROJESİ İLE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZLER SAYESİNDE ANLIK TESPİT YAPILACAK"

Kritik toplantının ardından Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları, mevzuat çalışmalarını ve Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik.

Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanması kadar, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunması da büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılması, mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırmaktadır.

DOLUNAY Projesi ile yapay zekâ destekli analizler sayesinde, şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, MASAK ve bankacılık sistemimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güçlü iş birlikleri için İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum.

Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız! Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkânlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"

https://x.com/abakingurlek/status/2115462516994089192

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: HEDEF İHBARLARA İLK 18 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEK

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çiftçi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atacağımız adımları, mevzuat çalışmalarını ve Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik.

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurmayı planladığımız Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz.

Bugün siber dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelileri yakalayıp adalete teslim ediyoruz; ancak suçlular yakalansa bile farklı hesaplara aktarılan paranın mağdura geri kazandırılması her zaman mümkün olmuyor.

Oysa dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor. Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak.

DOLUNAY ile işte bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi amaçlıyoruz.

Hedefimiz; dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale etmek, yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini anlık takip etmek ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmayı hızla işletmek.

Jandarmamız, Emniyetimiz Cumhuriyet savcılıklarımız, MASAK ve bankacılık sistemimizin güçlü koordinasyonuyla dolandırıcılık şebekelerinin para trafiğini takip edecek, vatandaşlarımızın mağduriyetini büyümeden önlemek için bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Milletimizin helal kazancına göz diken dolandırıcılar şunu iyi bilsin:

Teknolojinin arkasına saklanarak hukuktan kaçamayacaksınız!

Sokaklarımızda nasıl devriyedeysek Siber Vatan’da da aynı kararlılıkla görev başındayız.

Bu önemli mücadelede ortaya koyduğu güçlü iş birliği ve kıymetli katkıları dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız olarak milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya, suçluların peşini bırakmamaya kararlıyız.

Dolandırıcılıkla mücadelede taviz yok, rehavet yok, geri adım yok!"

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2115462984570957825