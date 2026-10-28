Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, para karşılığı cinsel ilişki amacıyla yerli ve yabancı kadınların kente getirilerek otel, apart ve evlerde konaklatıldığı, müşterilerin adreslerine taşındığı iddiasıyla inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 Ekim 2026’da Eskişehir’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Fuhuş çetesinin 148 milyon TL’lik para trafiği! Mesajlar, ücret listeleri ve kasa kayıtları: Detaylar şoke etti Eskişehir merkezli bir soruşturma kapsamında, para karşılığı cinsel ilişki amacıyla kadınları kente getirerek organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, para karşılığı cinsel ilişki amacıyla yerli ve yabancı kadınların kente getirilerek konaklatıldığı ve müşterilerin adreslerine taşındığı iddialarına yönelik inceleme başlatıldı. 23 Ekim 2026'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli gözaltına alındı, 18 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 lira 20 kuruşluk para giriş çıkışı tespit edildi. Organizasyonun WhatsApp grupları üzerinden yürütüldüğü ve ilanlar, mesajlar, ücret listeleri ve kasa kayıtlarının incelendiği belirtildi. Kadınların çoğunlukla kiralık araç kullanan şoförler aracılığıyla müşterilerin adreslerine götürülüp getirildiği ve ilişki ücretinin yanı sıra ulaşım için de ayrıca ödeme alındığı ifade edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada mağdur ifadeleri, banka hareketleri, teknik takip sonuçları ve dijital materyaller incelendi. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile soruşturmaya konu faaliyetlerdeki rollerinin belirlendiği kaydedildi.

İKİ YABANCI KADIN OTELDE YAKALANDI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, 24 Nisan 2026’da bir internet sitesinde “SELEN” adıyla ilan veren Fas uyruklu Najwa El H. ile 7 Mayıs 2026’da aynı sitede “Selin” adıyla ilan yayımlayan Özbekistan uyruklu Gulnıgora M., Hangover Otel’de müşteriye gittikleri sırada yakalandı.

İki kadının ifadelerinde, kendilerine müşteri bulduğunu ve ulaşım sağladığını öne sürdükleri “Alberto Ajans”, “Alina Agency”, “Gürcan Otomotiv”, “Mişko” ve “Ömer” isimli kişi ya da yapılar hakkında bilgi vermesi üzerine soruşturma genişletildi.

BANKA HESAPLARINDA 148,4 MİLYON TL’LİK HAREKET

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 lira 20 kuruşluk para giriş çıkışı tespit edildi. Söz konusu tutarın hesaplara giren ve hesaplardan çıkan paranın toplamını ifade ettiği, tek başına suçtan elde edildiği kesinleşmiş kazanç anlamına gelmediği belirtildi.

WHATSAPP GRUPLARI ÜZERİNDEN ORGANİZASYON İDDİASI

Dosyada, Sedat A. ve Zehra Ö.’nün “Alberto Ajans”, “Alberto Agency” ve “Alina Agency” isimleriyle internet üzerindeki eskort sitelerinde ilan yayımladığı öne sürüldü.

ULAŞIM ÜCRETİ DE TALEP ETTİLER

Kadınların çoğunlukla kiralık araç kullanan şoförler aracılığıyla müşterilerin adreslerine götürülüp getirildiği, ilişki ücretinin yanı sıra ulaşım için de ayrıca ödeme alındığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, ilişki ücretinin bir kısmı ajans sahiplerine, ulaşım ücretleri ise şoförlere kalıyordu. Ödemelerin şüphelilerin yanı sıra aile üyelerinin ve başka kişilerin banka hesaplarına da yapıldığı kaydedildi.

5 İLDE 20 GÖZALTI, 18 TUTUKLAMA

23 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin illere göre dağılımı şöyle açıklandı:

Eskişehir: 12 şüpheli

İstanbul: 4 şüpheli

Ankara: 2 şüpheli

Kastamonu: 1 şüpheli

Nevşehir: 1 şüpheli

İLANLAR, MESAJLAR VE PARA TRAFİĞİ

Eskişehir’de 24 Nisan 2026 tarihinde yürütülen çalışmaya ilişkin dosyada yer alan ekran görüntüleri ve mağdur beyanları dikkat çekti. İnternet ilanlarından mesajlaşma kayıtlarına, ücret listelerinden ödeme ve belge fotoğraflarına kadar uzanan görüntüler, soruşturmanın kapsamına ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor. Dosyada, müşteri temini ve para karşılığında cinsel ilişkiye yönlendirme iddiaları da yer alıyor.

Dosyaya eklenen ekran görüntülerinde internet sayfası görünümleri, fotoğraflar, mesajlaşmalar ve çeşitli belge görüntüleri bulunuyor. Bu kayıtlar, soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller arasında öne çıkıyor. Dosyada yer alan bir ekran görüntüsünde “Eşmer Güzel Selen” ifadesinin bulunduğu bir sayfa dikkat çekiyor.

ÜCRET LİSTESİ VE ANA KASA

Dosyadaki mesajlaşma ekran görüntülerinde ücretlendirmeye ilişkin ifadeler yer alıyor. Şüphelilerin ikametinde elde edilen notlarda ana kasa para miktarları da yer aldığı görüldü.

Görüntülerden birinde 1 saat, 2 saat ve daha uzun süreler için farklı ücretlerin sıralandığı bir liste görülüyor. Mesajlarda ayrıca görüşme koşulları ve ödeme konularına ilişkin ifadeler bulunuyor.