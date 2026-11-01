Evcil hayvan besleme konusu özellikle sitelerde sorun oluşturmaya devam ediyor. Bir yanda yıllardır bahçede beslenen ve zararsız olduğu iddia edilen canlıları savunanlar diğer yandan kendi yaşam alanlarında farklı nedenlerden dolayı hayvan bulunmasını istemeyenler karşı karşıya geliyor. Bu duruma örnek olacak bir olay İstanbul’da bir villa sitesinde yaşandı ve konu mahkemeye taşındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yargıtay’dan evcil hayvan krizine dikkat çeken karar: Köpek değil kulübe taşınacak İstanbul'daki bir villa sitesinde komşusunun köpeğinden rahatsız olan kişinin açtığı davada Yargıtay, köpeğin siteden tamamen uzaklaştırılamayacağına ve kendi sınırları içinde barındırılması gerektiğine karar verdi. Bir villa sahibi, yan komşusunun beslediği köpeğin kendilerini rahatsız ettiği ve yönetim planında yasak olduğu gerekçesiyle köpeğin uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi köpeğin villadan uzaklaştırılmasına karar verdi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetti. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, ev hayvanlarının maliklerin kendi bağımsız alanlarında barındırılması gerektiğini belirterek köpeğin tamamen uzaklaştırılamayacağını kaydetti. Yargıtay, köpeğin kulübesinin ortak alandan kaldırılıp villanın kendi sınırları içerisinde barındırılmasına karar vererek alt mahkemelerin kararlarını bozdu.

Site kapsamında yan yana bulunan iki villadan birinin sahibi yan komşusunun beslediği köpekten rahatsız olarak dava açtı. Davacı taraf, komşunun beslediği köpeğin kendilerini rahatsız ettiğini ve eve girip çıkarken korkuya sebep olduğunu ifade etti.

Davada aynı zamanda site yönetim planında köpek beslenmesinin yasak olduğuna dikkat çekilirken, köpeğin siteden uzaklaştırılması talep edildi. Davalı villa sahibi ise köpeğin çevreye rahatsızlık vermediğini, sitede evcil hayvan beslenmesini yasaklayan bir düzenleme bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

İLK MAHKEME KÖPEĞİN UZAKLAŞTIRILMASINA KARAR VERDİ

Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, köpeğin villadan uzaklaştırılmasına karar verdi. Davalının istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi, site yönetim planında evcil hayvan beslenmesine ilişkin yasak bulunduğuna dikkati çekerek istinaf başvurusunu esastan reddetti.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, ev hayvanlarının maliklerin kendi bağımsız alanlarında barındırılması gerektiği düzenlemeye işaret etti. Yargıtay, köpeğin villadan tamamen uzaklaştırılmasına karar verilemeyeceğini kaydetti.

Daire köpeğin kulübesinin ortak alandan kaldırılmasına, villanın kendi sınırları içerisinde barındırılmasına karar verdi. Bu gerekçeyle Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını ortadan kaldırdı ve ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.