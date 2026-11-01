TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorin fiyatları yükseldi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 07:29
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren ÖTV artışından kaynaklı zam geldi. 1 Kasım'dan itibaren benzine 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlarında oluşan güncel durum...

2
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Araç sahiplerini üzen haber geldi. 1 Kasım Pazar gününden itibaren akaryakıtta fiyat tabelası değişti. Benzin ve motorinin litresine zam geldi.

3
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

LİTRESİ 100 LİRAYI AŞTI

Gece yarısından itibaren benzinin litresine 4 lira 10 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zammın ardından motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştı.

4
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

1 KASIM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 1 Kasım 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...

5
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.40 TL/LT
Motorin: 100.50 TL/LT
LPG: 41.20 TL/LT

6
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL/LT
Motorin: 100.30 TL/LT
LPG: 40.60 TL/LT

7
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.40 TL/LT
Motorin: 101.60 TL/LT
LPG: 41.29 TL/LT

8
1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL/LT
Motorin: 101.90 TL/LT
LPG: 41.20 TL/LT

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.