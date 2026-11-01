Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorin fiyatları yükseldi

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İstanbul
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren ÖTV artışından kaynaklı zam geldi. 1 Kasım'dan itibaren benzine 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlarında oluşan güncel durum...
AKARYAKITA ÇİFTE ZAM
Araç sahiplerini üzen haber geldi. 1 Kasım Pazar gününden itibaren akaryakıtta fiyat tabelası değişti. Benzin ve motorinin litresine zam geldi.
LİTRESİ 100 LİRAYI AŞTI
Gece yarısından itibaren benzinin litresine 4 lira 10 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zammın ardından motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştı.
1 KASIM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
İşte 1 Kasım 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 80.40 TL/LT
Motorin: 100.50 TL/LT
LPG: 41.20 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 80.30 TL/LT
Motorin: 100.30 TL/LT
LPG: 40.60 TL/LT
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81.40 TL/LT
Motorin: 101.60 TL/LT
LPG: 41.29 TL/LT
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81.70 TL/LT
Motorin: 101.90 TL/LT
LPG: 41.20 TL/LT