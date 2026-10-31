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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 21:09

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu! 1 milyarlık para trafiği ortaya çıktı: 28 kişi yakalandı

Diyarbakır merkezli 10 ilde ajans görünümlü internet siteleri üzerinden fuhuş ticareti yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik Siluet Operasyonu düzenlendi. 1 milyar liraya yakın para trafiği ortaya çıkarken yakalanan 28 kişiden 17'si tutuklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 21:09

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurarak, sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu! 1 milyarlık para trafiği ortaya çıktı: 28 kişi yakalandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır merkezli 10 ilde internet üzerinden sahte profiller ve eskort ilanlarıyla müşteri temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen Silüet Operasyonu'nda yakalanan 28 kişiden 17'si tutuklandı.
Şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurarak sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi.
Gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesapları, kripto varlıklar ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümünde para transferleri kullanıldı.
MASAK incelemelerinde organizasyonla bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi.
8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.
9 Ekim'de Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edilenlerden 17'si tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

BAŞKALARININ BANKA HESAPLARINI KULLANDILAR

Kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendiren şüphelilerin ulaşım ve organizasyon faaliyetlerinde kiralık araçlar ile ticari taksileri kullandıkları tespit edildi. 

Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferleri yaptıkları ortaya çıkarıldı. 

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu! 1 milyarlık para trafiği ortaya çıktı: 28 kişi yakalandı

tarafından yapılan incelemelerde organizasyonla bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. 

Sahte profillerin ve karmaşık para transferlerinin ardına gizlenerek izlerini kaybettirebileceklerini düşünen şüphelilerin planları, Diyarbakır polisinin titiz takibiyle bozuldu.

10 İLDE OPERASYONLA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

9 Ekim'de Diyarbakır merkezli olarak , , Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Silüet Operasyonu'nda 28 şüpheli yakalandı. 

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu! 1 milyarlık para trafiği ortaya çıktı: 28 kişi yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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ETİKETLER
#İstanbul
#izmir
#MASAK
#Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü
#Silüet Operasyonu
#Gündem
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