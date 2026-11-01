TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 00:25

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Kuruma başkan vekili ve üye görevlendirmesi de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 00:25

Cumhurbaşkanı 'ın atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. (SPK) Başkanlığı görevine, Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muhsin Atcı getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve kurul üyeliğine Yasemin Girici atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğüne Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne Yavuz Korkmaz getirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Rahmi Kopar atanırken, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün çeşitli bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınarak yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündeki çeşitli kadrolara atamalar gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

SPK Başkan Vekili görevine Ersin Başar Ekmekci atanırken kurul üyeliğine Yasemin Girici getirildi.

DİĞER ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Diğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kırşehir İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne, Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise, Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Rahmi Kopar atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğüne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Salih Erden, Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne ise Aytekin Türkel atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar ise görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kıvanç atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk atandı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Genel Müdür Yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta, 1. Hukuk Müşavirliğine Alperen Korkmaz, 3. Bölge Müdürlüğüne Abdullah Alioğlu, 15. Bölge Müdürlüğüne ise Selçuk Öcal atandı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon mağdurlarına ilk ödeme! 29,3 milyar lira hesaplara yatırıldı
ETİKETLER
#erdoğan
#sermaye piyasası kurulu
#Resmî Gazete
#Muhsin Atcı
#Ersin Başar Ekmekci
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.