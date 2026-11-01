Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine, Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muhsin Atcı getirildi.
SPK Başkan Vekili görevine Ersin Başar Ekmekci atanırken kurul üyeliğine Yasemin Girici getirildi.
Diğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kırşehir İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne, Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise, Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Rahmi Kopar atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğüne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Salih Erden, Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne ise Aytekin Türkel atandı.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar ise görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kıvanç atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk atandı.
Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Genel Müdür Yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta, 1. Hukuk Müşavirliğine Alperen Korkmaz, 3. Bölge Müdürlüğüne Abdullah Alioğlu, 15. Bölge Müdürlüğüne ise Selçuk Öcal atandı.