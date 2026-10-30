TBMM’de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler edinilen bilgiye göre 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Fon mağdurlarına ilk ödeme! 29,3 milyar lira hesaplara yatırıldı TBMM'de kabul edilen yasaya göre, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları için ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yapılmaya başlandı. Ara ödemeler kapsamında toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu ödemeler, Atlas, Pusula ve Tera PYŞ'lerin oluşturduğu olağanüstü tasfiye kapsamındaki 7 fonda 235 bin 705 yatırımcıyı kapsıyor.

30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, ara ödemeler kapsamında toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Atlas, Pusula ve Tera PYŞ’lerin oluşturduğu olağanüstü tasfiye kapsamındaki bu ödemeler, 7 fonda 235 bin 705 yatırımcıyı kapsıyor.