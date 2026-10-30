Gram altın kasım ayında ne kadar olacak? Tuna Kaya'dan panik satışı uyarısı

Ekim ayında yaşanan sert düşüşün ardından kasım ayında gram altın ve ons altında yön ne olacak?

Tuna Kaya: Ekim’deki sert düzeltme sonrası (ons 5.600 zirvesinden %30’a yakın geri çekilme, gram 6.660’lardan 6.380-6.400 bandına) ons ve gram altında kısa vadede (kasım başında) aşağı yönlü veya yatay-baskılı seyir daha olası. Fed’in faizleri sabit tutmasına rağmen şahin söylem, güçlü enflasyon verileri ve faiz artırım beklentileri altını baskılıyor. 4.000 doların kalıcı olarak kırılması düzeltmeyi derinleştirir. Gram ise ons + dolar/TL (şu an yaklaşık 49,95) ile hareket ediyor. Kur 51-52 bandında kaldığı sürece gramdaki düşüş ons kadar sert olmaz.

