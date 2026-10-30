Gram altın kasım ayında ne kadar olacak? Tuna Kaya'dan panik satışı uyarısı

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İstanbul
Ekim ayında altın piyasasında yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirirken gözler kasım ayına çevrildi. Rekor seviyelerden geri çekilen gram altın ve ons altında düşüş devam edecek mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgası mı başlayacak?
Altın alacaklar beklemeli mi, elinde altın bulunduranlar satış yapmalı mı? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede kasım ayı için kritik fiyat seviyelerini açıkladı.
Ekim ayında yaşanan sert düşüşün ardından kasım ayında gram altın ve ons altında yön ne olacak?
Tuna Kaya: Ekim’deki sert düzeltme sonrası (ons 5.600 zirvesinden %30’a yakın geri çekilme, gram 6.660’lardan 6.380-6.400 bandına) ons ve gram altında kısa vadede (kasım başında) aşağı yönlü veya yatay-baskılı seyir daha olası. Fed’in faizleri sabit tutmasına rağmen şahin söylem, güçlü enflasyon verileri ve faiz artırım beklentileri altını baskılıyor. 4.000 doların kalıcı olarak kırılması düzeltmeyi derinleştirir. Gram ise ons + dolar/TL (şu an yaklaşık 49,95) ile hareket ediyor. Kur 51-52 bandında kaldığı sürece gramdaki düşüş ons kadar sert olmaz.
Tuna Kaya: Orta vadede (yıl sonunda) toparlanma potansiyeli var ancak 4.300 dolar ons / 6.700 TL gram seviyeleri aşılmadan “yeni rekor” hikâyesi yok. Merkez bankası alımları (özellikle Çin) diplerde destek veriyor.
Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altın alacaklar mı beklemeli, elinde altın olanlar satmalı mı?
Tuna Kaya: Alacaklar: Hemen tüm parayı basmak yerine kademeli düşünmek daha mantıklı. Ons 4.000 dolar altı / gram 6.350-6.400 TL bandı izleme bölgesi. Daha derin düzeltme (ons 3.800 dolar) gelirse ikinci kademe fırsatı olabilir. Bekleyip daha da düşmesini umarak fırsatı kaçırmak da risk.
Elinde olanlar: Satmak için geç. Bu bir düzeltme, hikâye bitmiş değil. Panik satışı genelde dipte olur. Nakit payını yüksek tutup (örneğin %30-40 civarında) fırsat kollamak daha sağlıklı.
Gram altında en düşük ve en yüksek rakam ne olur?
Tuna Kaya: En düşük bölge: 6.200-6.350 TL (ons 3.800-3.900 dolar + kur etkisiyle). 6.300 TL civarını son dip izleme noktası olarak izliyorum.
En yüksek bölge: 6.600-6.750 TL (ons 4.150-4.250 dolar tepkisi + kurun 50 TL üzerinde olmasıyla). 6.650-6.700 TL geçilmeden rekor gelmez.
Bunlar senaryo; Kur ve jeopolitik gelişmeler (petrol) her şeyi değiştirebilir. Ekim’de zaten 6.380-6.668 bandı görüldü.
Ons altında 4.000 dolar psikolojik ve teknik açıdan ne ifade ediyor? Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması hâlinde düşüş nerede durabilir?
Tuna Kaya: Psikolojik: Yuvarlak bir rakam; medyanın ve yatırımcının odağında. “4.000 kırıldı” başlığı panik satışını tetikler.
Teknik: Büyük desteğin, ana kapının üzerinde tutunma tepki potansiyeli yaratır. Kalıcı aşağı yönlü kırılma ise zarar kes (stop-loss) emirlerini tetikleyerek daha derin bir düzeltmenin önünü açar.
Kırılırsa düşüş nerede durabilir?
Tuna Kaya: Sırasıyla 3.950-3.900-3.886 dolar (eski dip) ve ardından 3.800 dolar seviyeleri izlenebilir.
Ekstrem senaryoda 3.600 dolar seviyeleri konuşuluyor ancak merkez bankası alımları ve aşırı satış bu seviyelerde düşüşü frenleyebilir. 3.950 dolar altında kapanış, negatif sinyali güçlendirir.
Yatırımcıya tek bir uyarı yapacak olsanız ne söylersiniz?
Tuna Kaya: Panik yapmayın ve altına kısa vadeli spekülasyon gözüyle bakmayın. Altın, uzun vadeli bir koruma aracıdır; bu düzeltme, biriktirme yılı içinde fırsat olabilir. Tüm varlığınızı tek seferde kullanmayın, kademeli olun ve nakit payınızı koruyun. Fiyata değil, elinizde kaç gram altın olduğuna bakın.