Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşağı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü Lapseki'den Çanakkale yönüne giden bir otomobilin kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıktı. Orta refüjdeki elektrik direğine çarparak metrelerce sürüklenen araç paramparça oldu. Sürücü Efehan Uzkuç ile araçtaki Efe Serin olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Efehan Uzkuç ile araçta bulunan Efe Serin olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından acı haberi alan Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.