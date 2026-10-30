Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

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İstanbul
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşağı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı.
Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü.
Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, sürücü Efehan Uzkuç ile araçta bulunan Efe Serin olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından acı haberi alan Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.