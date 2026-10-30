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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 05:39
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 05:49

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

Çanakkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil paramparça oldu. İkiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 05:39
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 05:49

'den yönüne giden Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşağı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden bir otomobilin kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıktı.
Orta refüjdeki elektrik direğine çarparak metrelerce sürüklenen araç paramparça oldu.
Sürücü Efehan Uzkuç ile araçtaki Efe Serin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü.

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Efehan Uzkuç ile araçta bulunan Efe Serin olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından acı haberi alan Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu: 2 ölü
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ETİKETLER
#Çanakkale
#lapseki
#Efehan Uzkuç
#Efe Serin
#Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi
#3. Sayfa
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