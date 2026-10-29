Şırnak'ın Uludere ilçesinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Antalya'dan Hakkari'ye giden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 15 kişi Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak hastanede hayatını kaybetti, 14 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOBÜS EVİN ÇATISINA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDEN CAN PAZARI

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.