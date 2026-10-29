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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:43

Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Şırnak'ın Uludere ilçesi bir yolcu otobüsü tır ile çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:43

'ın ilçesinde 'dan istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Antalya'dan Hakkari'ye giden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı.
Kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 15 kişi Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı.
Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak hastanede hayatını kaybetti, 14 kişinin tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

OTOBÜS EVİN ÇATISINA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

KAZA YERİNDEN CAN PAZARI

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. 

Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Antalya
#şırnak
#hakkari
#Otobüs
#uludere
#3. Sayfa
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