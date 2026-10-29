Şırnak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

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İstanbul
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.