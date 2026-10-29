İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Valilik alternatif güzergahları açıkladı

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Resmi törenin yapılacağı Fatih ilçesinde, sabah saat 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu bulvara bağlanan tüm sokaklarda araç geçişi durduruldu.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

ALTERNATİF YOLLAR DUYURULDU

Valilik, sürücüler için alternatif güzergahları duyurdu. Tören bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddesi ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabileceği açıklandı.