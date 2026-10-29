29 Ekim 2026 döviz kurları | Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte

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İstanbul
Döviz piyasasında 29 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü düşüşle, euro ise yükselişle açtı. İşte 29 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,8246 TL
Satış (TL): 49,8441 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,6239 TL
Satış (TL): 55,7174 TL