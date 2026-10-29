29 Ekim 2026 döviz kurları | Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte

Döviz piyasasında 29 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü düşüşle, euro ise yükselişle açtı. İşte 29 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...