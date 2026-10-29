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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 00:14

Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan 3 polisten birisi olan Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Akalan'ın şehadet haberi Ankara'daki ailesine ulaştırılırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de taziye mesajı yayımladı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 00:14

Van'ın Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde yaşanan olayda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralanırken, yaralanan polis memurlarından Tayfun Akalan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana gelen kazaya 3 araç karıştı ve bölgeye sağlık, güvenlik ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada aralarında 3 polis memurunun da yer aldığı toplam 12 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Şehit polis memuru Tayfun Akalan'ın Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine taziye çadırı kuruldu ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için taziye mesajı yayımladı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Gürpınar, İpekyolu ile Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu

12 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen feci kazada aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu

POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN ŞEHİT OLDU

Kazada yaralananlar arasında olan Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 

Şehit haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından Akalan ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu. 

Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu

Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı acı olayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." 

 

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ETİKETLER
#mustafa çiftçi
#Gürpınar
#Güzeldere Tüneli
#Tayfun Akalan
#Van Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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