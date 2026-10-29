Van'ın Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde yaşanan olayda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralanırken, yaralanan polis memurlarından Tayfun Akalan kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana gelen kazaya 3 araç karıştı ve bölgeye sağlık, güvenlik ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında 3 polis memurunun da yer aldığı toplam 12 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit polis memuru Tayfun Akalan'ın Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine taziye çadırı kuruldu ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için taziye mesajı yayımladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Gürpınar, İpekyolu ile Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen feci kazada aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN ŞEHİT OLDU

Kazada yaralananlar arasında olan Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehit haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından Akalan ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu.

Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı olayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."