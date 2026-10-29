Van'da 3 araç çarpıştı: 12 yaralının olduğu kazada Polis Tayfun Akalan şehit oldu

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İstanbul
Van'ın Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde yaşanan olayda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Gürpınar, İpekyolu ile Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen feci kazada aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada yaralananlar arasında olan Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şehit haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından Akalan ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu.
Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı olayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."