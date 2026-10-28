Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tren kazası nedeniyle İspanyalı mevkidaşı Bueno ile telefonda görüştü

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti. Faciaya dönen kaza dolayısıyla ülkede 3 günlük ulusla yas ilan edildi.

TÜRK HALKININ KAZADAN DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ VURGULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno'yu arayarak kaza nedeniyle Türk halkının duyduğu derin üzüntüyü aktardı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Bueno ile telefon görüşmesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerinde de konuşuldu.