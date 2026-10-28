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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 20:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tren kazası nedeniyle İspanyalı mevkidaşı Bueno ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hızlı tren kazasında 68 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası dolayısıyla İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, kazadan ötürü Türk halkının üzüntüsünü vurgularken yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tren kazası nedeniyle İspanyalı mevkidaşı Bueno ile telefonda görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 20:32

'nın Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti. Faciaya dönen kaza dolayısıyla ülkede 3 günlük ulusla yas ilan edildi.

TÜRK HALKININ KAZADAN DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ VURGULADI

Dışişleri Bakanı , İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno'yu arayarak kaza nedeniyle Türk halkının duyduğu derin üzüntüyü aktardı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Bueno ile telefon görüşmesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerinde de konuşuldu.

 

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#İspanya
#hakan fidan
#tren kazası
#Toledo
#José Manuel Albares Bueno
#Gündem
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