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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:33

Çorum’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobil çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:33

Alaca- kara yolu Koçhisar mevkiinde Yozgat plakalı otomobil, karşı şeride geçerek plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.

HABERİN ÖZETİ

Çorum’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Alaca-Yozgat kara yolunda bir otomobil ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde Yozgat plakalı otomobilin karşı şeride geçerek İstanbul plakalı cip ile çarpışmasıyla meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.
İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Çorum’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ETİKETLER
#yozgat
#İstanbul
#Trafik Kazası
#Alaca Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
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