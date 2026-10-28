Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde Yozgat plakalı otomobil, karşı şeride geçerek İstanbul plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.

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HABERİN ÖZETİ Çorum’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı Alaca-Yozgat kara yolunda bir otomobil ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde Yozgat plakalı otomobilin karşı şeride geçerek İstanbul plakalı cip ile çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.