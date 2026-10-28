Çorum’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı

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İstanbul
Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde Yozgat plakalı otomobil, karşı şeride geçerek İstanbul plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.