29 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında 'Fed' etkisi: Fiyatlar düşüşe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın, 29 Ekim Perşembe gününü yine düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Ekim 2026 altın fiyatları...