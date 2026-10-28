İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen kara para soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sarıgül soruşturmasında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında aralarında Sarıgül'ün korumaları ve berberinin de bulunduğu 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı akladığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada; 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale ve 1 milyar avroluk fon vaadi gibi iddialar yer aldı. Aralarında Şişli Belediyesi eski kamp sorumlusu, 2 yakın koruma ve Ankara'daki berberin de olduğu 10 kişi hakkında yeni gözaltı kararı çıkarıldı. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

Dönemin Şişli Belediyesi lise kamplarından sorumlu kişi, Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki berberi, lise öğrencisiyken istismar edildiği öne sürülen abla-kardeş ve görüntüleri çektiği iddia edilen temizlik personelinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı.

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