Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama: Sofu Altınbaş da listede

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı. Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş ise tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 3 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ

Şüpheliler Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

6 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Serkan Korkutata ise serbest bırakıldı.

Böylece son işlemler kapsamında 15 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüpheli de serbest bırakıldı.