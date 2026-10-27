Bakırda 12 yılın rekoru! Çin'den gelen talep fiyatları uçurdu

BAKIR STOKLARI HIZLA ERİYOR

Fiyatları yukarı taşıyan bir diğer gelişme ise stoklardaki sert düşüş oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları, yüzde 25'in üzerinde azalarak 54 bin 356 tona geriledi. Talebin güçlü seyrettiği bir dönemde stokların bu ölçüde erimesi, piyasada arzın yeterliliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Öte yandan Londra Metal Borsası'nda bakır stoklarının yükselmesi, küresel çapta yaşanabilecek arz sıkıntısına yönelik kaygıları bir miktar hafifletti. Yine de bazı bölgelerde tedarik kaynaklı darboğazlar devam ediyor.