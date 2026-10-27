Bakırda 12 yılın rekoru! Çin'den gelen talep fiyatları uçurdu

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İstanbul
Küresel piyasalarda bakır fiyatları yeniden yükselişe geçti. Çin'den gelen güçlü talep ve dünya borsalarındaki olumlu hava, salı günü bakıra alım getirdi. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Çin'deki ithalat priminin 2014'ten bu yana görülmeyen seviyelere çıkması oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) bakır stoklarının yüzde 25'in üzerinde azalması da fiyatlardaki yükselişi destekledi.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı, sabah saatlerinde yüzde 0,22 artışla ton başına 14.359,5 dolara çıktı. Şanghay'da işlem gören bakırın ton fiyatı ise yüzde 0,5 yükselerek 109.420 yuana ulaştı.
Bakır piyasasında gözler dünyanın en büyük tüketicilerinden Çin'e çevrildi. Ülkenin ithalat talebini ölçen önemli göstergelerden Yangshan bakır primi, ton başına 178 dolara yükseldi. Böylece söz konusu prim, 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu artış, Çinli alıcıların ithal bakıra yönelik talebinin güçlendiğini gösterdi.
Ülkenin iç piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Bakır primi, geçen haftaya göre yüzde 5,88 artarak ton başına 900 yuana ulaştı.
Fiyatları yukarı taşıyan bir diğer gelişme ise stoklardaki sert düşüş oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları, yüzde 25'in üzerinde azalarak 54 bin 356 tona geriledi. Talebin güçlü seyrettiği bir dönemde stokların bu ölçüde erimesi, piyasada arzın yeterliliğine ilişkin endişeleri artırdı.
Öte yandan Londra Metal Borsası'nda bakır stoklarının yükselmesi, küresel çapta yaşanabilecek arz sıkıntısına yönelik kaygıları bir miktar hafifletti. Yine de bazı bölgelerde tedarik kaynaklı darboğazlar devam ediyor.
Bakırdaki yükselişe rağmen diğer baz metaller aynı yönde hareket etmedi. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,35, çinko yüzde 0,05 değer kaybetti. Kurşun fiyatları yatay kalırken nikel yüzde 0,44, kalay ise yüzde 0,12 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da benzer şekilde farklı yönlerde fiyat hareketleri görüldü. Alüminyum yüzde 0,15, nikel yüzde 0,85 gerilerken çinko yüzde 0,45, kurşun yüzde 1,17 ve kalay yüzde 0,74 değer kazandı.