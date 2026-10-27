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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:15

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

Emlak sektöründe 2000'li yıllarda sıkça karşılaşılan ancak yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılan 'yer gösterme ücreti' uygulaması bazı emlakçılar tarafından yeniden uygulanmaya başlandı. Emlakçılar, kiralık veya satılık mülk arayan vatandaştan 2 ila 5 bin lira peşin ücret talep etmeye başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:15

Emlak sektöründe yasal olarak yasaklanan "yer gösterme ücreti", artan maliyetler gerekçe gösterilerek farklı isimler altında yeniden hortladı. Ev arayan vatandaşlar, henüz kiralayacak ya da satın alacak bir ev bulmadan emlakçının farklı isimle adlandırdığı hizmete para ödemek durumunda kalıyor. Uzmanlar ise bu durumla karşılaşan vatandaşları uyarıyor. Tüketici Hukuku Uzmanı Avukat Ali Kaya, durumun yasal olmadığını, kimsenin böyle bir ücret talep edemeyeceğini bildirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

Bilgi Okunma süresi 57 saniyeye düşürüldü.
Emlak sektöründe yasal olarak yasaklanmış olan 'yer gösterme ücreti', artan maliyetler gerekçe gösterilerek farklı isimler altında yeniden uygulanmaya başlandı ve vatandaşlar ev bulamadan dahi para ödemek durumunda kalıyor.
Vatandaşlar, ev arama sürecinde henüz bir ev bulamamışken emlakçıların farklı isimler altında talep ettiği hizmet bedellerini ödemek zorunda kalıyor.
Bu ödemeler sadece evi gezdirmek için değil, bütçe belirleme, ilan araştırma ve alternatif sunma gibi hizmetler için de isteniyor.
'Yer gösterme ücretleri'nin 2000'li yıllarda ortadan kalktığı ancak son dönemde artan maliyetler ve arz sıkıntısı bahanesiyle yeniden ortaya çıktığı belirtiliyor.
Uygulamada, müşterinin beklentilerine göre profil oluşturuluyor, emlakçı ev arıyor, ilan sahipleriyle görüşüyor ve randevu ayarlıyor; hizmet süresi bir aya kadar uzayabiliyor.
Konut kiralama veya satın alma durumunda alınan ücretin aracılık komisyonundan düşüldüğü belirtilse de, müşteri beğenmeme veya vazgeçme durumunda para iadesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.
Tüketici Hukuku Uzmanı Avukat Ali Kaya, 'yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez' diyerek, 'danışmanlık ücreti', 'randevu bedeli' veya 'ciddiyet kaporası' gibi isimler altında alınan paraların hukuki dayanağı olmadığını vurguluyor.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, uygulamanın kanunen yasak olduğunu ancak giderler nedeniyle anlaşılabilir olduğunu belirtiyor ve özel danışmanlık hizmeti ile taşınmaz gösterme ücretinin ayrılması gerektiğini ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 57 saniyeye düşürüldü.
Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

EV BULMADAN CEPTEN PARA ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bu ödeme sadece bir daireyi gezdirmek için değil, aynı zamanda müşterinin bütçesini ve beklentilerini belirlemek, uygun ilanları araştırmak ve belirli süre içerisinde alternatif konutlar sunmak için de isteniyor. Bu uygulama nedeniyle vatandaşın cebinden, daha aradığı gibi bir evi bulamamışken bile para çıkmak durumunda kalıyor.

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

2000'li yıllarda gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan ve evi göstermek için 'yer gösterme ücretleri' talep edilmesi durumunun sektörün zaman içerisinde kurumsallaşması ve yasal düzenlemelerle beraber tamamen ortadan kalktığı anımsatılırken buna karşın son dönemde artan maliyetler ve arz sıkıntısı bahanesiyle bu sistemin yeniden ortaya çıktığı kaydedildi.

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Söz konusu uygulamada müşterinin istediği bölge, bütçe, oda sayısı ve diğer beklentilerinin belirlendiği ve bir profil oluşturulduğu belirtilirken bunun akabinde emlakçının bu özelliklere uyan evleri araştırdığı, ilan sahipleriyle görüştüğü ve farklı daireler için randevu ayarladığı belirtildi. Kimi hizmet paketlerinin bir aya kadar uzayabildiği aktarılırken vatandaş ise söz konusu sürenin ardından evi bulunamaması durumunda ödediği paraya ne olacağını merak ediyor.

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

Bununla ilgili ise; konutun kiralanması ya da satın alınması durumunda başlangıçta alınan ücretin aracılık komisyonunda düşüldüğünün uygulamanın bir parçası olarak anlatıldığı kaydedildi. Ancak müşterinin kendisine sunulan evleri beğenmemesi, başka yerde karar kılması ya da aramaktan vazgeçmesi durumunda ise para iadesi konusunda anlaşmazlık çıkabildiği belirtildi. Emlakçının harcadığı zama, yakıt, personel gideri gibi kalemleri gerekçe gösterdiği, vatandaşın ise daha bir ev kiralamadan veya satın almadan ödediği paranın karşılığını sorguladığı aktarıldı.

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

"NET SINIR: 'YER GÖSTERME HİZMETİ KARŞILIĞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ'"

Peki, bu uygulama için uzmanlar ne diyor? Tüketici Hukuku Uzmanı Avukat Ali Kaya'nın, son dönemde artan şikayetler üzerine emlakçıların talep ettiği peşin bedellerin hukuki hiçbir dayanağı olmadığını vurguladığı belirtilirken Kaya'nın, haklarını arayan vatandaşlara şu uyarıyı yaptığı aktarıldı: "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 19’uncu maddesi net bir sınır çizer: ‘Yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.’ Ancak sahada bazı işletmelerin bu yasağı delmek için ‘danışmanlık ücreti’, ‘randevu bedeli’ veya ‘ciddiyet kaporası’ gibi isimler ortaya çıkardığını görüyoruz. Tüketiciler, bir kiralama veya satış işlemi resmiyete dökülmeden kesinlikle ödeme yapmamalıdır. Eğer böyle bir dayatmayla karşılaşıp para ödemişlerse ve evi tutmaktan vazgeçmişlerse, emlakçı bu paraya el koyamaz. Bu uygulama açıkça mevzuata aykırıdır"

Daha evi görmeden para isteniyor: Rafa kalkan uygulama yeniden hortladı

"BU UYGULAMA MANTIK OLARAK ANLAŞILABİLİR ANCAK KANUNEN YASAK"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'nın ise yaptığı açıklamada "Bu uygulama mantık olarak anlaşılabilir ancak kanunen yasak. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e göre, satış işlemlerinde alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2, kiralamalarda ise bir aylık kira bedeli artı KDV oranında hizmet bedeli alınabiliyor. Bunun dışında özel danışmanlık hizmetleri de verilebilir. Dünyada bunun örnekleri var. Emlak ofislerinin giderleri ve ilan portallerine ödediği ücretler oldukça yüksek. Bu nedenle söz konusu modelin ortaya çıkması anlaşılabilir ve yaygınlaşması da mümkün. Biz taşınmaz gösterme ücretini suistimale açık olduğu için yasakladık. Özel danışmanlık hizmetiyle taşınmaz gösterme ücretinin birbirinden ayrılması ve sistemin somut kurallara oturtulması gerekiyor" dediği kaydedildi.

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ETİKETLER
#Ali Kaya
#İstanbul Emlakçılar Odası
#Kaan Zenginli
#Yer Gösterme Ücreti
#Nizameddin Aşa
#Ekonomi
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