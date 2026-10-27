27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ekim Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, İzmir ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde şiddetli olacağı bildirildi.
İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova için sarı kod verilirken, Muğla'ya turuncu kod verildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu ve Tahmin
|MARMARA
|BURSA
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
|ÇANAKKALE
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
|İSTANBUL
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
|KIRKLARELİ
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|İZMİR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|MUĞLA
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli, güney ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|ANTALYA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
|BURDUR
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KONYA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|NEVŞEHİR
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİNOP
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|RİZE
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|TRABZON
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|18°C
|Parçalı bulutlu
|MALATYA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|GAZİANTEP
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|MARDİN
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ŞANLIURFA
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri dışında bölge genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın'ın kıyı, İzmir'in kuzey, Denizli'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, güney ve doğusunda şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli, güney ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı, Antalya’nın merkez ile batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (kuzeydoğu kesimleri dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.