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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 07:42

27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurdun neredeyse tamamı için sağanak yağış uyarısı yapılırken, 11 kente sarı ve turuncu kod verildi. İşte 27 Ekim Salı güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 07:42

27 Ekim Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. 

27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek

YAĞIŞLAR BU İLLERDE ŞİDDETLENECEK 

Yağışların, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç), , Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı, ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, çevrelerinde şiddetli olacağı bildirildi. 

27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek

10 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtilirken, 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.  Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, , İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova için sarı kod verilirken, Muğla'ya turuncu kod verildi. 

27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek

27 EKİM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu ve Tahmin
MARMARABURSA17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGEAFYONKARAHİSAR18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli, güney ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.
AKDENİZADANA25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLUANKARA19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE25°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON24°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS18°CParçalı bulutlu
MALATYA21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri dışında bölge genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın'ın kıyı, İzmir'in kuzey, Denizli'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, güney ve doğusunda şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli, güney ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı, Antalya’nın merkez ile batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (kuzeydoğu kesimleri dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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