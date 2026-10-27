27 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yeniden yükselişe geçti

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İstanbul
Geçtiğimiz hafta ciddi değer kayıpları yaşayan altında ibre tersine döndü. Altın yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ekim 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.424,20
Satış: 6.426,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.281,59
Satış: 10.508,11
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.008,19
Satış: 4.008,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.125,51
Satış: 41.903,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00