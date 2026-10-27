27 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yeniden yükselişe geçti

Geçtiğimiz hafta ciddi değer kayıpları yaşayan altında ibre tersine döndü. Altın yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ekim 2026 altın fiyatları...