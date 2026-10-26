CANLI MAÇ ANLATIMI | Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 9. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 9. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 15 puanı bulunan Beşiktaş ile 11 puanlı İstanbul Başakşehir, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 4 maçın ise tamamını kazandı. Beşiktaş, ligde 16 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İstanbul Başakşehir, ligde 12 gol atarken kalesinde de 12 gol gördü. İstanbul Başakşehir, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yüksel, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Umut Bozok,

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-İstanbul Başakşehir karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.