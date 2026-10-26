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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 19:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gol atma peşinde değiliz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşmalardan İran savaşına ve sokak hareketlerine kadar çok sayıda konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz birilerine gol atmanın peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 19:52

Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan ve 3 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gol atma peşinde değiliz

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi ve Erdoğan toplantının ardından iç siyaset, dış politika ve Libya ile yapılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kabinenin 74. toplantısında iç siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politikadaki güncel gelişmeler istişare edildi.
Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını garanti altına alan deniz yetki alanları mutabakatının geçen hafta Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandığını belirtti.
Doğu Akdeniz politikasında birilerine gol atma peşinde olmadıklarını, hak ve menfaatleri korumaya çalıştıklarını ve Türkiye'yi dışlamaya çalışanların ortak iradeye saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin tek pusulasının ülkenin çıkarları olduğunu ve doğru olanı yapmakta asla tereddüt gösterilmeyeceğini vurguladı.
Avrupa'daki olaylardan cesaret alarak benzer teşebbüslerin hayalini kuranlara karşı Türkiye'nin sokakta bulunmadığını ve sokağa teslim edilecek bir ülke olmadığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gol atma peşinde değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Kabinemizin 74. toplantısını az önce hitama erdirdik. Toplantımızda iç siyasete, ekonomiye, güvenliğe ve dış politikaya dair güncel gelişmeleri istişare ettik.

BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

-Dünyanın gidişatı, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye için önümüzdeki dönemde daha önemli hale geleceğini gösteriyor. Hangi görüşe, kökene, mezhebe mensup olursa olsun, vatandaşlarımızın bu huzur ve istikrar ortamının korunmasında en az bizim kadar titiz davrandığını biliyor, milletimize sağduyusu için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak yayılmacı emellerle coğrafyamızdaki ateşe benzin dökenlerin karşısında tüm imkanlarımızla bu ateşi söndürmek, acıları dindirmek, akan kanı durdurmak için samimiyetle mücadele ediyoruz. Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine nerede bir kardeşimiz, soydaşımız, dostumuz varsa her platformda haklarını en güçlü şekilde savunuyoruz. Komşularımızdan başlayarak hemen her ülkeyle dostane ilişkiler, karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler tesis etmenin gayretindeyiz. Bununla kalmıyor, uzun yıllar farklı sebeplerle, kısıtlı münasebetlerimizin olduğu ülkelerle yeni ortaklıklar kurmaya ağırlık veriyoruz.

LİBYA İLE YAPILAN MUTABAKAT

-Biliyorsunuz 27 Kasım 2019 tarihinde Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile stratejik önemi haiz deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı imzalamıştık. Bu mutabakat Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını garanti altına alan büyük bir adım olmuştur. Geçen hafta güzel bir gelişme daha yaşandı. Mutabakat Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandı. Oy birliğinin yanı sıra şurası ayrıca takdire şayandır. Türkiye olarak ne Libya'da ne de başka İslam beldesinde ayrılık gayrılık görmek istemiyoruz.

"BİZ BİRİLERİNE GOL ATMANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ"

 -Bizim Doğu Akdeniz politikamız çok nettir. Biz birilerine gol atmanın peşinde değiliz. Hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz.

"TEK PUSULAMIZ TÜRKİYE'NİN ÇIKARI"

-Bizim siyasette de, dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye için, Türk milleti için doğru olanı, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamaya çalışanlara, ülkemiz ile Libya'nın ortak iradesine saygı gösterilmesini beklediğimizi tekrar hatırlatıyorum. Libya Temsilciler Meclisi'ndeki kardeşlerimize ve kardeş halkına en kalbi selamlarımı yolluyor, Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

"TÜRKİYE SOKAĞA TESLİM EDİLEMEZ"

-Son günlerde muhalefetin diline doladığı, kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan ama Türkiye'ye hizmet etmediği çok aşikar olan savaş jargonlu bu sorumsuzluğun en büyük bir şeydir. bariz örneklerinden biridir. Türkiye hamdolsun her karışında sulhu sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Fakat Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir. 

"TÜRKİYE OPERASYON ÇEKİLMESİNE MÜSAADE ETMEZ"

-Dünyanın bütün demokratik ülkeleri gibi Türkiye de alengirli ilişkiler üzerinden kendisine operasyon çekilmesine müsaade etmez, edemez. Şu temel hakikati tekrar hatırlatmak isterim. Bizler ister iktidarda ister muhalefette olalım hepimiz ülkeye ve millete hizmet etmekle mükellef insanlarız. Makamlarımız, ünvanlarımız, bugün sahip olduğumuz payelerin tamamı milletimizin kendisine hizmet için bizlere verdiği vasıtalardan ibarettir. Hepimizin önceliği Türkiye olmalı. Ülkemizin huzuru ve istikrarı olmalıdır.

"BAŞKALARININ ÇIKARTTIĞI SAVAŞIN BEDELİNİ ÖDEMEK İSTEMİYORUZ"

-Komşumuz İran'a yönelik saldırı haberlerinin son günlerde yoğunlaşması, akaryakıt fiyatlarının tekrar yükselmesine yol açmıştır. Temennimiz bölgemizi yeni bir şiddet sarmalına sürükleyecek her türlü adımdan uzak durulmasıdır. Biz bölgemizde yeni gerilim ve çatışma alanları görmek istemiyoruz. Biz başkalarının çıkarttığı savaşın bedelini de ödemek istemiyoruz.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
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