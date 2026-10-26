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Altın için bomba tahmin! Gram altın düşüşe direnecek mi? Tuna Kaya rakam ve tarih verdi

KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:02
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1
altında sert düşüş

Gram altın 6 bin 500 TL’nin altına gerilerken ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Sert düşüşün ardından gelen bu yükseliş, ''Altında dip görüldü mü, yoksa yeni bir düşüş dalgası mı geliyor?'' sorusunu beraberinde getirdi. Peki dolar ve euroda yeni hedefler ne? Brent petrolde 120-130 dolar senaryosu gerçek olabilir mi?

Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı değerlendirmede altın ve döviz piyasalarındaki kritik seviyeleri, yıl sonu beklentilerini ve petrol fiyatlarına ilişkin risk senaryolarını anlattı.
 

2
altın son dakika

Ekonomist  Kaya, altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından başlayan toparlanmanın kalıcılığına dikkat çekerek yatırımcıların kritik seviyeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. 

Gram altın ve ons altında yaşanabilecek yeni hareketlerin yanı sıra dolar ve eurodaki seyir de piyasaların yönü açısından önem taşıyor.

Brent petrolde 120-130 dolar senaryosu ise enerji fiyatları ve küresel ekonomik görünüm açısından yakından izleniyor.

3
gram altında kritik seviye

''ŞU ANKİ TOPARLANMA 'DİP OLUŞTU, YENİ REKOR GELİYOR' DEMEK DEĞİL''

Altındaki toparlanma için “dip oluştu, yeni rekor geliyor” demenin doğru olmadığını vurgulayan Tuna Kaya, enflasyon şoku ve dolar endeksi hareketinden sonra gelen kısa kapama ve tepki alımı olduğunu ifade etti. Ons altın ve gram altındaki kritik seviyeleri açıklayan Kaya, şu sözleri kullandı:

''Şu anki toparlanma “dip oluştu, yeni rekor geliyor” demek değil. Enflasyon şoku ve dolar endeksi hareketinden sonra gelen kısa kapama ve tepki alımı. Ons 4 bin doların altına sarktı, oradan tepki gördü; bu kalıcı dönüş teyidi değil.

KRİTİK SEVİYELER

Ons altın

  • İlk destek: 4.100 dolar
  • Ana kapı / psikolojik eşik: 4.000 dolar
  • 4.000 kırılırsa düzeltme derinleşir (3.950-3.900 hatta ekstrem olarak 3.800-3.600 konuşulur) ama panik satışı yeri değil. Çin Merkez Bankası ve diğer resmi alıcılar düştükçe alıyor.
  • Ara direnç: 4.200
  • Kilit direnç: 4.300
  • 4.300 aşılmadan “yeni rekor dalgası” konuşulmaz.

Gram altın

  • Tutunma bölgesi: 6.500 civarı
  • Takip bandı: 6.350-6.400 (6.300 son dip bölgesi olarak izliyorum)
  • Üstte: 6.650-6.700
  • Burası geçilmeden rekor hikâyesi yok. Gramı sadece ons değil, dolar/TL de besliyor. Kur 50-52 bandında kaldığı sürece ons düşse bile gramdaki düşüş sınırlı kalır.

4
altın düşüş son dakika

''ALTINDAKİ DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATIDIR''

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme, birikim yapan yatırımcılar açısından yeni bir dönemin kapısını aralarken piyasadaki belirsizlik de sürüyor.

Kısa vadede ons ve gram altında hangi seviyelerin görülebileceği, yıl sonuna kadar fiyatların nereye ulaşabileceği merak ediliyor.

Tuna Kaya, kısa vadeli beklentilerini ve yıl sonu hedeflerini açıklarken yatırımcıların izlemesi gereken noktaları sıraladı:

  • ''Kısa vade (ekim sonu – kasım başı): Ons 4.050-4.250 bandında, ağırlıklı 4.150-4.200 civarı kalabilir.
  • Gram 6.450-6.750. 28 Ekim Fed tonu, 3 Kasım sonrası ABD seçimleri ve petrol (jeopolitik) belirleyici olacak.''
  • Yıl sonu temel senaryo: Ons 4.200-4.400, gram 6.800-7.200. Ons 4.300 + kur 50 birlikte geçerse 7.500 konuşulur.

Daha yüksek hedefler (8-10 bin ons, 12-13 bin gram) 2028 döngüsüne ait, kısa vadeli değil. Altını satmayın. Fiyata değil, elinizde kaç gram olduğuna bakın. Düşüşler kademeli alım fırsatı. Nakit payını yüksek (yüzde 40 civarı) tutun, biriktirme yılı devam.''

5
dolar euro kaç tl

''DOLARDA BEKLEMEK ENFLASYONA KARŞI PARAYI ERİTMEKTİR''

Döviz piyasasında gözler dolar/TL ve euro/TL kurlarının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyirde. Doların 50 TL eşiğini aşması halinde nasıl bir hareket yaşanacağı, yıl sonunda 52 TL seviyesinin görülüp görülmeyeceği yatırımcıların gündeminde. Euro/TL’de ise küresel dolar hareketleri ve Euro Bölgesi’ndeki görünüm belirleyici olacak.

Tuna Kaya, her iki kur için kısa vadeli ve yıl sonu beklentilerini paylaştı:

''Dolar/TL’de 50- 52 bandı kritik. Şu an 49,7 civarında kontrollü. 50 aşılırsa yukarı yönlü hareket hızlanır ama büyük kur şoku beklemiyorum (içeride ekonomi yönetimi tutuyor.)

  • Kısa vadede 51-55 aralığı.
  • Yıl sonu temel: 51-54 bandı, ağırlıklı 52 civarı test edilebilir.

Euro/TL dolar endeksinin gücü ve euro bölgesindeki zayıf görünüm nedeniyle baskı altında. EUR/USD 1,12 civarında. Destek kırılırsa daha da gerileyebilir. 1.05  seviyeleri görülebilir.

  • Euro/TL kısa vadede 55,5-56,5, yıl sonu 55,5-57 bandı.

Dolar yatırım aracı değil, değişim aracı. Dolarda beklemek enflasyona karşı parayı eritmektir. Asıl koruma altın ve portföy çeşitlendirmesinde.''

6
petrol son dakika

''PETROL 115-120 DOLARI AŞARSA POMPA FİYATLARINA YANSIR''

Orta Doğu’daki gerilim ve arz endişeleri petrol fiyatlarını yeniden kritik bir eşiğe taşırken olası yükselişin tüketiciye nasıl yansıyacağı endişelendirdi. Brent petrolde 120-130 dolar senaryosunun gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zam baskısı oluşabilir.

Tuna Kaya, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon, altın ve diğer piyasalara olası etkilerini şöyle değerlendirdi:

''Brent şu an 110’lar civarında, jeopolitik (Orta Doğu, Hürmüz, arz endişeleri) ile 100’ün üzerinde tutuluyor. 120-130 senaryosu masada ama temel senaryo değil, risk/şok senaryosu.

  • Temel: 100-110 bandı. Yumuşak dil, OPEC+ arz veya gerilim azalırsa 100 altı mümkün.
  • Yükseliş/risk: Hürmüz’de yeni gerilim, tanker saldırıları veya tırmanma → 110-115 kolay, 120 sert şok, 130+ ekstrem (tam kapanma tarzı) senaryo.

7
petrol kaç dolar

Petrol 105-110 üzerinde kaldığı sürece enflasyon ve tahvil faizleri üzerinde baskı devam eder, Fed eli gevşemez. Bu da altın ve riskli varlıklar (borsa, kripto) için kısa vadede baskı yaratır; altın jeopolitik primle destek bulabilir.

Brent 110+ kalıcı olursa ve özellikle 115-120’yi aşarsa evet, pompa fiyatlarına yansır. Ama tamamen jeopolitik haberlere bağlı. Temel senaryoda kontrollü kalır, şok senaryosunda zam baskısı güçlenir.''

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