Altın için bomba tahmin! Gram altın düşüşe direnecek mi? Tuna Kaya rakam ve tarih verdi

''ŞU ANKİ TOPARLANMA 'DİP OLUŞTU, YENİ REKOR GELİYOR' DEMEK DEĞİL''



Altındaki toparlanma için “dip oluştu, yeni rekor geliyor” demenin doğru olmadığını vurgulayan Tuna Kaya, enflasyon şoku ve dolar endeksi hareketinden sonra gelen kısa kapama ve tepki alımı olduğunu ifade etti. Ons altın ve gram altındaki kritik seviyeleri açıklayan Kaya, şu sözleri kullandı:

''Şu anki toparlanma “dip oluştu, yeni rekor geliyor” demek değil. Enflasyon şoku ve dolar endeksi hareketinden sonra gelen kısa kapama ve tepki alımı. Ons 4 bin doların altına sarktı, oradan tepki gördü; bu kalıcı dönüş teyidi değil.

KRİTİK SEVİYELER

Ons altın

İlk destek: 4.100 dolar

Ana kapı / psikolojik eşik: 4.000 dolar

4.000 kırılırsa düzeltme derinleşir (3.950-3.900 hatta ekstrem olarak 3.800-3.600 konuşulur) ama panik satışı yeri değil. Çin Merkez Bankası ve diğer resmi alıcılar düştükçe alıyor.

Ara direnç: 4.200

Kilit direnç: 4.300

4.300 aşılmadan “yeni rekor dalgası” konuşulmaz.

Gram altın