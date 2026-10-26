Kuyumcudaki dehşette yeni detay! Saldırganın teklifi şoke etti: "Kolyeyi ver senin için adam vururum"

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İstanbul
İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki Dilşad D. ile kuyumcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan şüpheli, silahla geri dönerek ateş açtı. Saldırı sırasında kuyumcunun yan tarafında bulunan eczanede çalışan bir kişi vurularak yaralandı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı.
Silahlı saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde, olay öncesinde kuyumcuda yaşanan tartışma yer aldı. Görüntülere göre Dilşad D., kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun belirttiği fiyatı yüksek bulan şüpheli, indirim talep etti. Kuyumcunun bu talebi kabul etmemesi üzerine Dilşad D.'nin, “Zarar et. Senin için adam vururum” dediği duyuldu.
Bu sırada kolye satmak isteyen başka bir müşteri kuyumcuya geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri, dükkândan ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D. araya girerek, “Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?” ifadelerini kullandı.
Müşteriyle Dilşad D. arasında sözlü tartışma yaşanırken kuyumcu, ikisini de dükkandan çıkardı. Dilşad D., bir süre sonra silah alarak kuyumcuya geri geldi ve ateş açmaya başladı. Kuyumcu çalışanlarının da saldırıya karşılık verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.