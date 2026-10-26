İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki Dilşad D. ile kuyumcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan şüpheli, silahla geri dönerek ateş açtı. Saldırı sırasında kuyumcunun yan tarafında bulunan eczanede çalışan bir kişi vurularak yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ Kuyumcudaki dehşette yeni detay! Saldırganın teklifi şoke etti: "Kolyeyi ver senin için adam vururum" İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuda yaşanan tartışma sonrası şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı ve şüpheli gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı. 24 yaşındaki Dilşad D., kız arkadaşına kolye almak istediği kuyumcudan istediği indirimi alamayınca, "Zarar et. Senin için adam vururum" dedi. Tartışma sırasında başka bir müşteriyle de sözlü münakaşaya giren şüpheli, kuyumcunun kendisini dükkandan çıkarması üzerine silahla geri dönerek ateş açtı. Saldırı sırasında kuyumcunun yan tarafındaki eczanede çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, gasp ettiği araçla Çatalca'da Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı.

“ZARAR ET, SENİN İÇİN ADAM VURURUM”

Silahlı saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde, olay öncesinde kuyumcuda yaşanan tartışma yer aldı. Görüntülere göre Dilşad D., kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun belirttiği fiyatı yüksek bulan şüpheli, indirim talep etti. Kuyumcunun bu talebi kabul etmemesi üzerine Dilşad D.'nin, “Zarar et. Senin için adam vururum” dediği duyuldu.

“GEL LAN, KOLYENİ BEN ALAYIM"

Bu sırada kolye satmak isteyen başka bir müşteri kuyumcuya geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri, dükkândan ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D. araya girerek, “Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?” ifadelerini kullandı.

SİLAHLA GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI

Müşteriyle Dilşad D. arasında sözlü tartışma yaşanırken kuyumcu, ikisini de dükkandan çıkardı. Dilşad D., bir süre sonra silah alarak kuyumcuya geri geldi ve ateş açmaya başladı. Kuyumcu çalışanlarının da saldırıya karşılık verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.