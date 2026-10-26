Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Niksar istikametine seyreden 34 yaşındaki B.A.’nın kullandığı tır ile 71 yaşındaki Zülfikir Bolat’ın kullandığı traktör çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Tokat’ta tır traktörü biçti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı. B.A. idaresindeki tır ile Zülfikir Bolat'ın kullandığı traktör D-100 kara yolunda Niksar istikametine seyrederken çarpıştı. Traktördeki yolcu Hatice Bolat olay yerinde, sürücü Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Askeri tır sürücüsü B.A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Hatice Bolat olay yerinde, traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askeri tır sürücüsü B.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.