Tokat’ta tır traktörü biçti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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İstanbul
Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolunda Niksar istikametine seyreden 34 yaşındaki B.A.’nın kullandığı tır ile 71 yaşındaki Zülfikir Bolat’ın kullandığı traktör çarpıştı.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Hatice Bolat olay yerinde, traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askeri tır sürücüsü B.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.