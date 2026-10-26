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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:01

Tokat’ta tır traktörü biçti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktör çarpıştı. Kaza sonucu traktördeki 2 kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü yaralandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Tokat’ta tır traktörü biçti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:01

ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolunda istikametine seyreden 34 yaşındaki B.A.’nın kullandığı tır ile 71 yaşındaki Zülfikir Bolat’ın kullandığı traktör çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Tokat’ta tır traktörü biçti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.
B.A. idaresindeki tır ile Zülfikir Bolat'ın kullandığı traktör D-100 kara yolunda Niksar istikametine seyrederken çarpıştı.
Traktördeki yolcu Hatice Bolat olay yerinde, sürücü Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Askeri tır sürücüsü B.A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Tokat’ta tır traktörü biçti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TRAKTÖRDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Hatice Bolat olay yerinde, traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Askeri tır sürücüsü B.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#erbaa
#niksar
#D100 Kara Yolu
#Zülfikir Bolat
#Hatice Bolat
#3. Sayfa
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