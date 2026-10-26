Park halindeki araca ok gibi saplandı: Antakya'daki kaza güvenlik kamerasında

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla oto galeri önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Feci kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken o kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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