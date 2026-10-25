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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 16:05

Şantiyedeki vinç raylara devrildi, vince de tren çarptı! Brezilya'daki kaza ucuz atlatıldı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Tren hattının yakınındaki şantiyede bulunan vinç raylara devrildi. Vince ise tren çarptı. Olayda bir kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 16:05

’nın Sao Paulo kentinde monoray, raylara devrilen vince çarptı. Monoray hattının yakınındaki şantiyede bulunan raylara devrildi. Hat 15-Silver’da seferini yapan otonom monoray ise raylara devrilen vince çarptı. Kazada, sadece vinç operatörü yaralandı. Monorayın çarptığı vinç enkazı ise hattın altından geçen işlek caddeye dağıldı.

Şantiyedeki vinç raylara devrildi, vince de tren çarptı! Brezilya'daki kaza ucuz atlatıldı

ŞANS ESERİ FACİA YAŞANMADI

Kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, kaza sırasında hattın altından geçen caddede çok sayıda araç olduğu görüldü. Kazanın ardından monoray hattında seferlerde gecikme yaşandı.

Şantiyedeki vinç raylara devrildi, vince de tren çarptı! Brezilya'daki kaza ucuz atlatıldı

VİNÇ BİR SÜREDİR ORADAYDI!

Vinç şirketinin çalışanı Lucas, "Çok yüksek bir ses duyuldu. Vinç yapının üzerine düştü ve kısa süre sonra tren geçerek vince çarptı" ifadelerini kullandı. Vincin Cortesia Equipamentos şirketine ait olduğunu ve bir süredir olay yerinde bulunduğunu söyleyen Lucas, vincin çöktüğü sırada çalışır durumda olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

Vinç şirketi Cortesia Equipamentos, "Bugün Sao Paulo'daki merkezimizde bir vincin karıştığı kazadan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla iş birliği yapıyoruz. Gerekli önlemleri alırken şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vincin neden devrildiği henüz bilinmiyor.

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#Brezilya
#são paulo
#vinç
#Cortesia Equipamentos
#Monoray
#Dünya
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