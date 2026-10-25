Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!

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İstanbul
Bu yıl yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklarla bağlantılı olarak rekor sayıda çıkan orman yangınlarının, baş ve boyun kanserlerinde artışa yol açabileceği bir çalışma ile ortaya kondu.
Birleşik Krallık ve Avrupa'nın, yıkıcı orman yangınları açısından kayıtlara geçen en şiddetli yıllardan birini yaşamasının ardından elde edilen bulgular endişe verici.
ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, orman yangınları ve baş ve boyun kanseri vakaları hakkındaki 16 yıllık verileri analiz etti. Araştırmacılar, bu tür yangınlardan kaynaklanan duman kirliliğine maruz kalmanın kanser riskini yüzde 6 artırdığını, her yıl maruz kalanlarda ise bu oranın yüzde 41'e çıktığını tespit etti.
Laryngoscope dergisinde yayınlanan makalelerinde şu ifadelere yer verdiler:
"Bu sonuçlar, orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliğinin olumsuz sağlık etkileriyle bağlantısını gösteren giderek artan kanıtları desteklemekte ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için daha güçlü düzenlemelere duyulan ihtiyacın altını çizmektedir."
Risk, yangınların oluşturduğu hava kirliliğiyle bağlantılıdır; bu kirlilik, PM2.5 olarak bilinen mikroskobik kanserojen parçacıkların daha yüksek seviyelerini içerdiği için trafik egzozlarından on kat daha tehlikelidir ve sağlığımız için zararlıdır.