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Sağlık
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:35

Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bu sene dünyada rekor sayıda çıkan orman yangınlarının baş ve boyun kanserlerinde artışa neden olabileceğini ortaya koydu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:35

Bu yıl yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklarla bağlantılı olarak rekor sayıda çıkan orman yangınlarının, baş ve boyun kanserlerinde artışa yol açabileceği bir çalışma ile ortaya kondu.

Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!

ve 'nın, yıkıcı açısından kayıtlara geçen en şiddetli yıllardan birini yaşamasının ardından elde edilen bulgular endişe verici.

Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!

HER YIL MARUZ KALANLARDA KANSER RİSKİ ÇOK YÜKSEK

ABD'deki 'nden araştırmacılar, orman yangınları ve baş ve boyun kanseri vakaları hakkındaki 16 yıllık verileri analiz etti. Araştırmacılar, bu tür yangınlardan kaynaklanan duman kirliliğine maruz kalmanın kanser riskini yüzde 6 artırdığını, her yıl maruz kalanlarda ise bu oranın yüzde 41'e çıktığını tespit etti.

Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!

DAHA GÜÇLÜ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

Laryngoscope dergisinde yayınlanan makalelerinde şu ifadelere yer verdiler:

"Bu sonuçlar, orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliğinin olumsuz sağlık etkileriyle bağlantısını gösteren giderek artan kanıtları desteklemekte ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için daha güçlü düzenlemelere duyulan ihtiyacın altını çizmektedir."

Orman yangınları baş ve boyun kanserlerini artırıyor!

TRAFİK EGZOZLARINDAN 10 KAT TEHLİKELİ

Risk, yangınların oluşturduğu hava kirliliğiyle bağlantılıdır; bu kirlilik, PM2.5 olarak bilinen mikroskobik kanserojen parçacıkların daha yüksek seviyelerini içerdiği için trafik egzozlarından on kat daha tehlikelidir ve sağlığımız için zararlıdır.

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ETİKETLER
#Avrupa
#orman yangınları
#birleşik krallık
#Harvard Üniversitesi
#Baş Ve Boyun Kanseri
#Sağlık
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