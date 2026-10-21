Ölen kişinin evini ele geçirdi, onun kimliğine büründü! Yakalanınca masrafların parasını istedi

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İstanbul
Florida'da polis memuru Bian Louis Sgruros, 2022 yılında, bir kişinin komşusunu bir haftadan uzun süredir görmediği için polisi araması üzerine eve giden iki polisten biriydi. Evin sahibi Dennis Ionis West, evinin ön girişinde ölü bulundu. Yetkililer, ölüm nedeninin kalp-damar hastalığı olduğunu belirtti.
West'in otopsi sürecinde polis memuru Sgruros, ev sahibinin arkadaşı olduğunu ve hiçbir aile üyesi bulunamazsa cenaze töreni düzenlemeyi teklif etti.
Haftalar sonra Sgruros herhangi bir yasal düzenleme olmadan evin mülkiyetini ele geçirdi. Evin eski olması nedeniyle de tadilata başladı ve yüklü masraflar yaptı. Bu masraflar sırasında da West'in kimliğini sanki yaşıyormuş gibi kullandı. Sguros'un evraklarında West'in hayatta olan mülk sahibi olarak göründüğü ve ölen adamın ehliyetinin ve imzasının da yer aldığı belirtiliyordu.
New York Post'un haberine göre, evin tadilatıyla ilgilenen şirket de West'in hayatta olduğuna inanıyordu. Hatta bir şekilde 2024 yılında belgeleri imzalamak için noter huzuruna çıktığına dair de belge vardı. Noter, belgelerden haberdar olmadığını, imzanın kendisine ait olmadığını ve mührünün kendi kullandığından daha küçük olduğunu ifade etti.
Bu süreçte West'in yasal mirasçıları ortaya çıktı ve Sgruros yakayı ele verdi. Sguros, mülkün anahtarlarını asıl sahiplerine teslim etmeyi kabul etti ancak Şubat 2026'da mülke yaptığı kapsamlı çalışmaların karşılığını almak için bir hukuk davası açtı.
Emlak şirketinin avukatı, Sguros'un West hakkında bilgi edinmek için polis görevlerini kötüye kullandığı iddiasını tespit ettikten sonra Lauderhill Polis Departmanına şikayette bulunuldu.
Sgruros, resmi görevi kötüye kullanma, ölen bir kişinin kimlik bilgilerinin suç amaçlı kullanımı, kişisel kimlik bilgilerinin suç amaçlı kullanımı, bilgisayar kullanıcısına karşı işlenen suç, iki yönlü iletişim cihazının yasa dışı kullanımı suçlamalarıyla tutuklandı.