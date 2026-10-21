Florida'da polis memuru Bian Louis Sgruros, 2022 yılında, bir kişinin komşusunu bir haftadan uzun süredir görmediği için polisi araması üzerine eve giden iki polisten biriydi. Evin sahibi Dennis Ionis West, evinin ön girişinde ölü bulundu. Yetkililer, ölüm nedeninin kalp-damar hastalığı olduğunu belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ölen kişinin evini ele geçirdi, onun kimliğine büründü! Yakalanınca masrafların parasını istedi Florida'da polis memuru Bian Louis Sgruros, evinde ölü bulunan Dennis Ionis West'in kimlik bilgilerini kullanarak evini yasa dışı yollarla ele geçirdiği ve sahte işlemler yaptığı gerekçesiyle 5 ayrı suçtan tutuklandı. Polis memuru Sgruros, 2022 yılında evinde ölü bulunan West'in arkadaşı olduğunu öne sürerek cenaze töreni düzenlemeyi teklif etti. Sgruros, yasal bir düzenleme olmaksızın evin mülkiyetini ele geçirip ölen adamın kimliğini, imzasını ve ehliyetini kullanarak tadilat yaptırdı. Yapılan tadilat işlemlerinde West'in 2024 yılında notere gittiğine dair sahte belge düzenlendiği, noterin imza ve mührün kendisine ait olmadığını belirttiği aktarıldı. West'in yasal mirasçılarının ortaya çıkması üzerine evi teslim etmeyi kabul eden Sgruros, yaptığı masrafları geri alabilmek için hukuk davası açtı. Emlak şirketinin avukatının şikayeti üzerine Sgruros; görevi kötüye kullanma ve kimlik bilgilerini suç amaçlı kullanma dahil 5 ayrı suçtan tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ TEKLİFİ

West'in otopsi sürecinde polis memuru Sgruros, ev sahibinin arkadaşı olduğunu ve hiçbir aile üyesi bulunamazsa cenaze töreni düzenlemeyi teklif etti.

EVİ ELE GEÇİRDİ, TADİLAT YAPTIRDI

Haftalar sonra Sgruros herhangi bir yasal düzenleme olmadan evin mülkiyetini ele geçirdi. Evin eski olması nedeniyle de tadilata başladı ve yüklü masraflar yaptı. Bu masraflar sırasında da West'in kimliğini sanki yaşıyormuş gibi kullandı. Sguros'un evraklarında West'in hayatta olan mülk sahibi olarak göründüğü ve ölen adamın ehliyetinin ve imzasının da yer aldığı belirtiliyordu.

NOTER DOLANDIRICILIĞI

New York Post'un haberine göre, evin tadilatıyla ilgilenen şirket de West'in hayatta olduğuna inanıyordu. Hatta bir şekilde 2024 yılında belgeleri imzalamak için noter huzuruna çıktığına dair de belge vardı. Noter, belgelerden haberdar olmadığını, imzanın kendisine ait olmadığını ve mührünün kendi kullandığından daha küçük olduğunu ifade etti.

MİRASÇILAR ORTAYA ÇIKTI

Bu süreçte West'in yasal mirasçıları ortaya çıktı ve Sgruros yakayı ele verdi. Sguros, mülkün anahtarlarını asıl sahiplerine teslim etmeyi kabul etti ancak Şubat 2026'da mülke yaptığı kapsamlı çalışmaların karşılığını almak için bir hukuk davası açtı.

Emlak şirketinin avukatı, Sguros'un West hakkında bilgi edinmek için polis görevlerini kötüye kullandığı iddiasını tespit ettikten sonra Lauderhill Polis Departmanına şikayette bulunuldu.

5 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Sgruros, resmi görevi kötüye kullanma, ölen bir kişinin kimlik bilgilerinin suç amaçlı kullanımı, kişisel kimlik bilgilerinin suç amaçlı kullanımı, bilgisayar kullanıcısına karşı işlenen suç, iki yönlü iletişim cihazının yasa dışı kullanımı suçlamalarıyla tutuklandı.