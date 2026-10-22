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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:13

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

Fransa'daki yağma ve şiddet olayları sırasında soyulan Apple Store'dan çalınan telefonları açanlar onlar için hayal kırıklığı olan bir mesajla karşılaştı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:13

'daki barışçıl protestoların yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesiyle beraber birçok lüks markanın mağazasında soygunlar yaşandı. Protestocuların arasına karışan bazı kişiler, lüks mağazaları yağmaladı bunlardan biri de Apple Store oldu. 

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

IPHONE UYARI VERDİ

17 Ekim'de 'deki Apple mağazasının yağmalanmasının ardından hırsızlardan biri çalıntı 'u açtığında kilit altında olduğunu fark etti. Apple telefonu açılır açılmaz cihazın takip edildiği yönünde uyarı verdi. 

New York Post'un haberine göre, iPhone'daki güvenlik uyarısında, "Lütfen cihazı Apple Lille'e iade edin. Bu cihaz devre dışı bırakıldı ve takip ediliyor. Yerel yetkililere haber verilecek'' yazıyordu. 

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

SOSYAL MEDYADA HIRSIZLARLA DALGA GEÇTİLER

Bu tarz görsellerin sosyal medyada yayılmasıyla insanlar, hırsızlarla dalga geçmeye başladı. Bir X kullanıcısı, "Protestocular Fransa'nın Lille şehrindeki bir Apple mağazasına baskın düzenledi, gelmiş geçmiş en aptalca hareket" diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise ''İki dakika sonra bloke edilecek iPhone'ları alıyorlar, aptallar'' ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı da doğru tahminde bulunarak, "Bu ürünler engellenecek ve konumları tespit edilecek" dedi. 

Öte yandan bazı protestocular Apple mağazasının yanı sıra diğer lüks markalar Louis Vuitton, Hermes ve Dior mağazalarını da yağmaladılar. 

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

FRANSA'DA NELER OLDU?

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. 

 

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı. Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

 

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

 

Fransız Apple mağazası soyguncuları, çalıntı iPhone'larda sürprizle karşılaştı

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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ETİKETLER
#iphone
#fransa
#lille
#Louis Vuitton
#Apple Store
#Dünya
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