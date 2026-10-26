Adana'da ilginç olay: Aracın önüne yatan şahıs, şoför inince aracı alıp kaçtı

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İstanbul
Adana’nın Seyhan ilçesinde 42 yaşındaki S.O. isimli vatandaş otomobili ile seyir halindeyken 29 yaşındaki Mustafa G. aniden aracın önüne yattı. Aracın önündeki şahsı gören S.O. inerek, yerde yatan adama müdahale etmek istediği sırada, yerden kalkan Mustafa G. araca binip kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ihbar üzerine çalışma başlatan Mustafa G. yakalanarak gözaltına alındı.