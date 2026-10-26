İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Yunus S yönetimindeki otomobil, köprü üzerindeki viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yaser A.'nun bindiği ata çarptı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da akılalmaz kaza: Atın kopan bacağı otomobile saplandı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin köprü üzerinde ata çarpması sonucu at telef oldu ve iki at binicisi yaralandı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı ve at olay yerinde telef oldu. Kazayı gören başka bir at da paniğe kapılarak üzerindeki biniciyi yere fırlattı. Otomobil sürücüsü, çarpılan atın binicisi ve diğer atın binicisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOPAN BACAĞI OTOMOBİLE SAPLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan hayvan olayda telef olurken, otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KAZAYI GÖREN DİĞER AT BİNİCİSİNİ YERE FIRLATTI

Kazanın hemen arkasından aynı yönde ilerleyen başka bir at da önünde yaşanan çarpışma nedeniyle paniğe kapıldı. Ürken at, üzerindeki Mohamad Mamdoh A.'yi yere fırlattı. Böylece otomobil sürücüsü ve çarpılan atın binicisinin ardından ikinci atın binicisi de yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, BİR AT TELEF OLDU

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.