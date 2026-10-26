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Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:06

Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı

Afyonkarahisar’da yasa dışı bahis faaliyetlerinin önüne geçmek ve vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellemek yürütülen çalışmalar kapsamında, 214 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:06

’da faaliyetlerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 214 sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 214 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 214 sosyal medya hesabında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirildiği belirlendi.
İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bu hesaplara erişimin engellendiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı

BAZI HESAPLARIN BAHİSLE BAĞLANTILI OLDUKLARI ANLAŞILDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yapılan incelemelerle 214 sosyal medya hesabında yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.  

Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ 

İl emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, tespit edilen hesaplar hakkında inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde 214 sosyal medya hesabına erişim engellendi" ifadelerini yer verildi.
 

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#Afyonkarahisar
#sosyal medya hesabı
#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Yaşam
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