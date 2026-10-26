Afyonkarahisar’da yasa dışı bahis faaliyetlerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 214 sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 214 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde 214 sosyal medya hesabında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirildiği belirlendi. İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bu hesaplara erişimin engellendiği belirtildi.

BAZI HESAPLARIN BAHİSLE BAĞLANTILI OLDUKLARI ANLAŞILDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yapılan incelemelerle 214 sosyal medya hesabında yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

İl emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, tespit edilen hesaplar hakkında inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde 214 sosyal medya hesabına erişim engellendi" ifadelerini yer verildi.

