Afyonkarahisar’da yasa dışı bahise geçit verilmiyor! Sosyal medya hesapları tek tek kapatıldı

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İstanbul
Afyonkarahisar’da yasa dışı bahis faaliyetlerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 214 sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yapılan incelemelerle 214 sosyal medya hesabında yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
İl emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, tespit edilen hesaplar hakkında inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde 214 sosyal medya hesabına erişim engellendi" ifadelerini yer verildi.