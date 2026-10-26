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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:37

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte haftanın ilk rakamları

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.116,99 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 63,33 puan ve yüzde 0,57 artarak 11.180,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte haftanın ilk rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:37

'da endeksi, haftaya yüzde 0,57 yükselişle 11.180,31 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.116,99 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 63,33 puan ve yüzde 0,57 artarak 11.180,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 3,96 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının sürmesiyle haftaya karışık seyirle başlarken, gözler bu hafta , ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte haftanın ilk rakamları

MERKEZ BANKASI'NDAN DESTEKLEYİCİ ADIM 

Öte yandan (TCMB) özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım attı.

Buna göre, TCMB tarafından bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.

TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
#Avrupa
#ABD
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
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