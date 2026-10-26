Trendyol Süper Lig’in 9. Haftası RAMS Park’ın ev sahipliğiyle nefes kesen bir Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasına sahne olacak. Milyonları ekran başına kilitleyen derbinin muhtemel 11’leri kesinleşirken son detaylar da geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriç.

RAMS PARK’IN KERAMETİ

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmüyor. RAMS Park’ta son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 39 lig maçında mağlup olmadı. Bu süreçte 31 kez sahadan galibiyetle ayrılan Aslan, 8 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 4 lig maçında da başarılı bir performans sergileyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

SON ŞAMPİYONUN MUHTEMEL 11’İ

Sarı- kırmızılılarda muhtemel 11’ler şöyle: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE’DE DURUM

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelirken Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği karşısında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eleme turlarında oynadığı 4 deplasman maçında da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



SARI-LACİVERTLİLERİN MUHTEMEL 11’i

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri şöyle: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriç