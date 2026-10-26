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Spor
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:44

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları

Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11’ler neredeyse netleşti. İşte RAMS Park’taki dev düelloya saatler kala son detaylar ve muhtemel 11’ler…

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Editor
 Asya Güney
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:44

’in 9. Haftası ’ın ev sahipliğiyle nefes kesen bir - karşılaşmasına sahne olacak. Milyonları ekran başına kilitleyen derbinin muhtemel 11’leri kesinleşirken son detaylar da geldi.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 39 lig maçında mağlup olmadı.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriç.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları

RAMS PARK’IN KERAMETİ

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmüyor. RAMS Park’ta son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 39 lig maçında mağlup olmadı. Bu süreçte 31 kez sahadan galibiyetle ayrılan Aslan, 8 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 4 lig maçında da başarılı bir performans sergileyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları

SON ŞAMPİYONUN MUHTEMEL 11’İ

Sarı- kırmızılılarda muhtemel 11’ler şöyle: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları

FENERBAHÇE’DE DURUM 

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelirken Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği karşısında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya, ve eleme turlarında oynadığı 4 deplasman maçında da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
 

SARI-LACİVERTLİLERİN MUHTEMEL 11’i 

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri şöyle: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriç

 

ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trendyol süper lig
#rams park
#Spor
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