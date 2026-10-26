Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler netleşti! İşte dev düellonun son detayları

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İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 9. Haftası RAMS Park’ın ev sahipliğiyle nefes kesen bir Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasına sahne olacak. Milyonları ekran başına kilitleyen derbinin muhtemel 11’leri kesinleşirken son detaylar da geldi.
Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmüyor. RAMS Park’ta son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 39 lig maçında mağlup olmadı. Bu süreçte 31 kez sahadan galibiyetle ayrılan Aslan, 8 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 4 lig maçında da başarılı bir performans sergileyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Sarı- kırmızılılarda muhtemel 11’ler şöyle: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelirken Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği karşısında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eleme turlarında oynadığı 4 deplasman maçında da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri şöyle: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriç