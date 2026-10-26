El Clasico’da ilginç anlar: Jose Mourinho’ya Arda Güler müdahalesi

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İstanbul
İspanya La Liga’nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou’da karşı karşıya geldi. Real Madrid’in 2-1 kazandığı El Clasico’da, son dakikalarda saha kenarında yaşananlar dikkat çekti.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle 2-1 öne geçen Real Madrid’de teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona tribünlerinin önünde büyük sevinç yaşadı.
Mourinho’nun coşkulu hareketlerini gören Arda Güler, hızla deneyimli teknik adamın yanına giderek onu itti. Müdahalenin ardından kısa süreli dengesini kaybeden Mourinho, az kalsın yere düşüyordu.
Arda Güler’in müdahalesinin, Mourinho’nun gol sevincini daha fazla abartarak hakemden kart görmesini önlemek amacıyla yapıldığı yorumlandı.