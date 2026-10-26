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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:46

El Clasico’da ilginç anlar: Jose Mourinho’ya Arda Güler müdahalesi

Real Madrid’in Barcelona’yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico’da, Kylian Mbappe’nin golü sonrası Jose Mourinho’nun yaşadığı sevinç dikkat çekti. O sırada Arda Güler’in gelip Portekizli teknik adamı itmesi ise olay oldu.

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Editor
 Baran Aksoy
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El Clasico’da ilginç anlar: Jose Mourinho’ya Arda Güler müdahalesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:46

İspanya ’nın 10. haftasında ile , Camp Nou’da karşı karşıya geldi. Real Madrid’in 2-1 kazandığı El Clasico’da, son dakikalarda saha kenarında yaşananlar dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

El Clasico’da ilginç anlar: Jose Mourinho’ya Arda Güler müdahalesi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan Barcelona - Real Madrid maçında, Real Madrid'in gol sevincinin ardından saha kenarında ilginç anlar yaşandı.
Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle Barcelona karşısında 87. dakikada 2-1 öne geçti.
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, golün ardından Barcelona tribünlerinin önünde büyük sevinç yaşadı.
Mourinho'nun coşkulu hareketlerine Arda Güler müdahale ederek onu itti.
Arda Güler'in müdahalesinin, Mourinho'nun kart görmesini önlemek amacıyla yapıldığı yorumlandı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

MOURINHO GOLÜN ARDINDAN ÇILDIRDI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle 2-1 öne geçen Real Madrid’de teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona tribünlerinin önünde büyük sevinç yaşadı.

El Clasico’da ilginç anlar: Jose Mourinho’ya Arda Güler müdahalesi

ARDA GÜLER İTTİRDİ

Mourinho’nun coşkulu hareketlerini gören Arda Güler, hızla deneyimli teknik adamın yanına giderek onu itti. Müdahalenin ardından kısa süreli dengesini kaybeden Mourinho, az kalsın yere düşüyordu.

El Clasico’da ilginç anlar: Jose Mourinho’ya Arda Güler müdahalesi

"KART GÖRMESİNİ İSTEMEDİ"

Arda Güler’in müdahalesinin, Mourinho’nun gol sevincini daha fazla abartarak hakemden kart görmesini önlemek amacıyla yapıldığı yorumlandı. 

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#Barcelona
#real madrid
#El Clasico
#Futbol
#la liga
#Camp Nou
#Spor
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