Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş’ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Leandro Trossard, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev alan Belçikalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sezonun kritik dönemine girilirken tecrübeli oyuncunun Başakşehir karşılaşmasında göstereceği performans, Beşiktaş için önem taşıyor.
Siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar, Trossard’ın üzerindeki sorumluluğu artırdı. Özellikle Orkun Kökçü ve Miretti’nin yokluğunda hücum organizasyonlarında daha fazla katkı vermesi beklenen Belçikalı oyuncuyla teknik direktör Vincenzo Italiano, Başakşehir maçı öncesinde özel bir görüşme yaptı.
İtalyan teknik adamın bu görüşmede Trossard’dan sahada daha fazla sorumluluk almasını, hücum hattında takımın öne çıkan isimlerinden biri olmasını ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.
Başakşehir karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak değerlendiren Beşiktaş’ta teknik heyet, yıldız futbolcunun kalitesini sahaya yansıtmasını bekliyor. Bu sezon Fenerbahçe derbisinde asist yapan Trossard, Erzurumspor karşılaşmasında ise bir gol kaydetti. Büyük beklentilerle kadroya katılan Belçikalı oyuncunun, kritik mücadelede göstereceği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın beklentilerini karşılaması hedefleniyor.