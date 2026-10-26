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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:17

Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü

Beşiktaş’ta sezon başında transfer edilen Leandro Trossard, 11 maçta 1 gol ve 1 asistle beklentilerin gerisinde kaldı. Orkun Kökçü ve Miretti’nin yokluğunda sorumluluğu artan Belçikalı yıldızdan, Başakşehir karşılaşmasında çıkış yapması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:17

’ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği , şu ana kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev alan Belçikalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sezonun kritik dönemine girilirken tecrübeli oyuncunun karşılaşmasında göstereceği performans, Beşiktaş için önem taşıyor.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Leandro Trossard'ın beklentilerin altında kalan performansı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncuyla yaptığı özel görüşme haberin ana konusunu oluşturuyor.
Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trossard ile Başakşehir maçı öncesinde özel bir görüşme yaparak sahada daha fazla sorumluluk almasını ve skor katkısını artırmasını istedi.
Sakatlıklar nedeniyle Trossard'ın üzerindeki sorumluluk arttı.
Başakşehir karşılaşması, Trossard için bir çıkış fırsatı olarak görülüyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü

ITALIANO ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPTI

Siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar, Trossard’ın üzerindeki sorumluluğu artırdı. Özellikle ve Miretti’nin yokluğunda hücum organizasyonlarında daha fazla katkı vermesi beklenen Belçikalı oyuncuyla teknik direktör , Başakşehir maçı öncesinde özel bir görüşme yaptı.

"DAHA FAZLA SORUMLULUK AL"

İtalyan teknik adamın bu görüşmede Trossard’dan sahada daha fazla sorumluluk almasını, hücum hattında takımın öne çıkan isimlerinden biri olmasını ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü

Başakşehir karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak değerlendiren Beşiktaş’ta teknik heyet, yıldız futbolcunun kalitesini sahaya yansıtmasını bekliyor. Bu sezon Fenerbahçe derbisinde asist yapan Trossard, Erzurumspor karşılaşmasında ise bir gol kaydetti. Büyük beklentilerle kadroya katılan Belçikalı oyuncunun, kritik mücadelede göstereceği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın beklentilerini karşılaması hedefleniyor.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#Futbol
#başakşehir
#Leandro Trossard
#Vincenzo Italiano
#Spor
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