Beşiktaş’ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Leandro Trossard, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev alan Belçikalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sezonun kritik dönemine girilirken tecrübeli oyuncunun Başakşehir karşılaşmasında göstereceği performans, Beşiktaş için önem taşıyor.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş’ta Trossard alarmı: Italiano, özel olarak görüştü Beşiktaş'ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Leandro Trossard'ın beklentilerin altında kalan performansı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncuyla yaptığı özel görüşme haberin ana konusunu oluşturuyor. Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trossard ile Başakşehir maçı öncesinde özel bir görüşme yaparak sahada daha fazla sorumluluk almasını ve skor katkısını artırmasını istedi. Sakatlıklar nedeniyle Trossard'ın üzerindeki sorumluluk arttı. Başakşehir karşılaşması, Trossard için bir çıkış fırsatı olarak görülüyor.

ITALIANO ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPTI

Siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar, Trossard’ın üzerindeki sorumluluğu artırdı. Özellikle Orkun Kökçü ve Miretti’nin yokluğunda hücum organizasyonlarında daha fazla katkı vermesi beklenen Belçikalı oyuncuyla teknik direktör Vincenzo Italiano, Başakşehir maçı öncesinde özel bir görüşme yaptı.

"DAHA FAZLA SORUMLULUK AL"

İtalyan teknik adamın bu görüşmede Trossard’dan sahada daha fazla sorumluluk almasını, hücum hattında takımın öne çıkan isimlerinden biri olmasını ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.

Başakşehir karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak değerlendiren Beşiktaş’ta teknik heyet, yıldız futbolcunun kalitesini sahaya yansıtmasını bekliyor. Bu sezon Fenerbahçe derbisinde asist yapan Trossard, Erzurumspor karşılaşmasında ise bir gol kaydetti. Büyük beklentilerle kadroya katılan Belçikalı oyuncunun, kritik mücadelede göstereceği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın beklentilerini karşılaması hedefleniyor.