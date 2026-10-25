Göztepe galibiyet serisini 3 maça çıkardı! İzmir ekibi, Arca Çorum FK'yi 2-0 yendi

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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Göztepe ile Arca Çorum FK, İzmir'de karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Göztepe, 3. dakikada öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.
Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Göztepe, sahasında ağırladığı Arca Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti.
Göztepe, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti. Arca Çorum FK ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 13 puanda kaldı.
Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Arca Çorum FK ise ligin 10. haftasında aynı gün deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.