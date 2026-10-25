Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Karşıyaka ile Fenerbahçe Tarfin, İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Tarfin, Karşıyaka deplasmanında kazandı! Sarı-lacivertlilerden 97-72'lik galibiyet Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki 5. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda 97-72 galip geldi. Fenerbahçe Tarfin, maça etkili başladı ve ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi. İlk yarıyı 49-36 önde kapatan Fenerbahçe Tarfin, üçüncü çeyrek sonunda skoru 74-50'ye taşıdı. Fenerbahçe Tarfin bu galibiyetle ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Karşıyaka 3. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Tarfin, ligin 6. haftasında sahasında TOFAŞ'ı ağırlayacak. Karşıyaka ise ligin 6. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, Karşıyaka'ya üstünlük kurduğu çeyreği 25-16 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren ve farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Tarfin, devreye 49-36'lık üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde de rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe Tarfin, son periyoda 74-50'lik avantajla girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 97-72'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki 5. maçında 3. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise ligdeki 5. maçında 3. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında TOFAŞ'ı ağırlayacak. Karşıyaka ise ligin 6. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.