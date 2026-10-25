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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:15

Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği, Konya'da karşılaştı. Konyaspor, mücadeleyi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak ligdeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Ligdeki 5. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:15

'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi.

Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Ev sahibi Konyaspor, karşılaşmanın 43. dakikasında öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem'in kontrol ederek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

56. dakikada Konyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Awaziem, önünde bulduğu topu ağlara gönerdi ve skor 2-0 oldu.

Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 72. dakikasında penaltı kazandı. Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasında Gouveia'ya müdahalesine, hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Tongya'nın vuruşunda kaleci Bahardır Güngördü sağına uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

TÜMOSAN Konyaspor, bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında 'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise ligin 10. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

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#galatasaray
#konya
#Gençlerbirliği
#Futbol
#trendyol süper lig
#tümosan konyaspor
#Spor
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