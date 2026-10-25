Konyaspor, 3 maç sonra kazandı! Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği, Konya'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Konyaspor, karşılaşmanın 43. dakikasında öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem'in kontrol ederek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

56. dakikada Konyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Awaziem, önünde bulduğu topu ağlara gönerdi ve skor 2-0 oldu.

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 72. dakikasında penaltı kazandı. Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasında Gouveia'ya müdahalesine, hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Tongya'nın vuruşunda kaleci Bahardır Güngördü sağına uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

TÜMOSAN Konyaspor, bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise ligin 10. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.