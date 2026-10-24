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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:20

Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı! Diyarbakır ekibinden 2-1'lik galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kritik maçlarından birinde Samsunspor ile Amedspor, Samsun'da karşılaştı. Amedspor, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Samsunspor ise üst üste 7. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı! Diyarbakır ekibinden 2-1'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:20

'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı! Diyarbakır ekibinden 2-1'lik galibiyet

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Amedspor'a 2-1 mağlup oldu.
Samsunspor, 21. dakikada Tomasson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Samsunspor'da Sousa, 36. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Amedspor'da Diagne, 60. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Amedspor, 74. dakikada Orban'ın penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Amedspor, 83. dakikada Dia Saba'nın golüyle durumu 2-1'e getirdi ve maçı kazandı.
Amedspor bu galibiyetle puanını 20'ye yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı! Diyarbakır ekibinden 2-1'lik galibiyet

Ev sahibi Samsunspor, mücadelenin 21. dakikasında öne geçti. Karadeniz temsilcisiin sağ kanattan geliştirdiği atakta Coulibally'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı! Diyarbakır ekibinden 2-1'lik galibiyet

Samsunspor, karşılaşmanın 36. dakikasında 10 kişi kaldı. Kırmızı-beyazlılarda Sousa, Fukan Soyalp'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sousa, kartın ardından alkış hareketi yaptığı için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı! Diyarbakır ekibinden 2-1'lik galibiyet

Amedspor da mücadelenin 60. dakikasında 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Diagne, Samsunspor ceza sahasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Diagne, sarı kartın ardından topsuz alanda Erakovic'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Amedspor, maçın 74. dakikasında beraberliği yakaladı. Diyarbakır temsilcisinin atağında Ballet'in kafasından seken topu Samsunspor ceza sahasında savunma uzaklaştırdı. Daha sonra VAR'dan yapılan uyarının ardından pozisyonu monitörde izleyen hakem , Drapinski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Orban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Amedspor, mücadelenin 83. dakikasında öne geçti. Yeşil-kırmızılıların sol kanattan geliştirdiği atakta Orban pasını sağ kanada gönderdi. Ceza alanı dışı sağ çaprazındaki Dia Saba, uzak köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve durum 2-1'e geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Amedspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Amedspor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti. Samsunspor ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Amedspor, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Samsunspor ise ligin 10. haftasında aynı gün deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.

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#Samsun
#Futbol
#trendyol süper lig
#amedspor
#samsunspor
#kadir sağlam
#Spor
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