Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Gaziantep FK ile Erzurumspor FK, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Melek Dakan düdük çaldı.

Her iki takımın da rakip kalede etkili olduğu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Konuk ekip Erzurumspor FK, mücadelenin 52. dakikasında öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında topu önünde bulan Cardoso'nun yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

64. dakikada Erzurumspor FK, farkı 2'ye çıkardı. Cordoso'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

Ev sahibi Gaziantep FK, 70. dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Camara, ara pasıyla Kerim Çalhanoğlu'nu gördü. Kerim'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelere gitti ve durum 2-1'e geldi.

Erzurumspor FK, 90+3. dakikada bir gol daha buldu. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan ortasında kale sahasında topla buluşan Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Gaziantep Fk ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Gaziantep FK ise ligin 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.