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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 18:23

Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Erzurumspor FK, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 2-1 kazanarak ligdeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 14'e yükseltti. Ligde üst üste 4, toplamda ise 5. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK'yi mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 18:23

'de 9. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Melek Dakan düdük çaldı.

Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Her iki takımın da rakip kalede etkili olduğu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Konuk ekip Erzurumspor FK, mücadelenin 52. dakikasında öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında topu önünde bulan Cardoso'nun yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

64. dakikada Erzurumspor FK, farkı 2'ye çıkardı. Cordoso'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.

Ev sahibi FK, 70. dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Camara, ara pasıyla Kerim Çalhanoğlu'nu gördü. Kerim'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelere gitti ve durum 2-1'e geldi.

Erzurumspor FK, 90+3. dakikada bir gol daha buldu. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan ortasında kale sahasında topla buluşan Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı! Mavi-beyazlılar, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti. Gaziantep Fk ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Gaziantep FK ise ligin 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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#gaziantep
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Erzurumspor Fk
#Eren Tozlu
#Spor
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