Süper Lig'de Kasımpaşa tek golle üç puanı kaptı! Eyüpspor dipte kaldı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa karşısında istediği sonucu alamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

KİLİDİ ADRİAN BENEDYCZAK AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Kasımpaşa, aradığı golü mücadelenin ilk yarısında buldu. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Adrian Benedyczak, kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da skor tabelasını değiştirme çabaları ve karşılıklı atakları sonuç vermedi. Mücadelede başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahadan 1-0'lık galibiyetle ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.

PUAN DURUMU VE SIRALAMA

Bu kritik galibiyetin ardından puanını 16'ya çıkaran Kasımpaşa, maç fazlasıyla puan cetvelinde 5. sıraya kadar yükseldi. Ligde zor günler geçiren ve bu hafta da aradığını bulamayan Eyüpspor ise 3 puanda kalarak haftayı puan cetvelinin en altında kapattı.

TAKIMLARIN GELECEK MAÇ PROGRAMI

Haftayı galibiyetle kapatan Kasımpaşa, önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Çorluspor ile karşılaşacak. Mavi-beyazlılar, kupanın ardından Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eyüpspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor deplasmanına gidecek. Kupa mesaisinin ardından İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de Amedspor'a konuk olacak.