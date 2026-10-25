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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:46

Bursaspor liderliğe yükseldi! Yeşil-beyazlılar Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yendi

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın önemli maçlarından birinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Bursaspor, ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle biten mücadeleyi 4-2 kazandı ve puanını 28'e yükselterek ligde liderlik koltuğuna oturdu.

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Editor
 Yasin Aşan
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Bursaspor liderliğe yükseldi! Yeşil-beyazlılar Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:46

'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde Keçtaş Keçiörengücü ile , Ankara'da karşılaştı.

Bursaspor liderliğe yükseldi! Yeşil-beyazlılar Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yendi

Keçtaş Ankara Keçiörengücü, mücadelenin 7. dakikasında öne geçti. Ev sahibi ekipte sağ kanattan Odise Rossi'nin ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf'un vuruşunda Emirhan'a çarpan top filelere gitti ve skor 1-0 oldu.

Bursaspor, maçın 15. dakikasında skora dengeyi getirdi. Yeşil-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta savunma arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Boutrah, topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

Bursaspor, mücadelenin 35. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, paslaşmaların ardından ceza sahası dışından Baker'ın şutunda top filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü, maçın 43. dakikasında eşitliği sağladı. Erkam Develi'nin kullandığı köşe atışında Oğuzcan Çalışkan, kafayla topu ağlara yolladı ve durum 2-2'ye geldi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 2-2'lik eşitlikle girildi.

Bursaspor liderliğe yükseldi! Yeşil-beyazlılar Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yendi

İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, 50. dakikada bir kez daha öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Iheanacho, rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 3-2 oldu.

Bursaspor, 66. dakikada bir gol daha buldu. Yeşil-beyazlılarda kaleciden dönen topla buluşan Lincoln'ün şutunda top ağlara gitti ve durum 4-2'ye geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bursaspor, deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

Bursaspor liderliğe yükseldi! Yeşil-beyazlılar Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yendi

Bursaspor, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltti ve liderliğe yükseldi. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise ligdeki 2. yenilgisini yaşayarak 20 puanda kaldı.

Bursaspor, 1. Lig'in 13. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise ligin 13. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda Turka Esenler Erokspor'a konuk olacak.

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ETİKETLER
#ankara
#bursaspor
#Futbol
#Trendyol 1. Lig
#Keçtaş Ankara Keçiörengücü
#Odise Rossi
#Spor
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