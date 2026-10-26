Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:34

Binlerce kişiyi taşıyan kruvaziyer gemisi, yük gemisine çarptı! İşte o ölümden dönülen korkunç anlar

Almanya'nın Bremerhaven şehrinde kruvaziyer gemisinde bulunan 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebat ölümden döndü. Kruvaziyer gemisi, iskelede bekleyen konteyner gemisine çarptı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:34

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu. Boelo ve Austen fırtınaları 'yı da etkisi altına aldı. Bremerhaven şehrinde felaketin eşiğinden dönüldü. 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebatlı Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer gemisi şiddetli fırtınada limandan ayrılmaya çalışırken yük gemisine çarptı. 

Binlerce kişiyi taşıyan kruvaziyer gemisi, yük gemisine çarptı! İşte o ölümden dönülen korkunç anlar

Bremerhaven limanındaki Columbus iskelesinden römorkörler eşliğinde hareket eden Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer, şiddetli fırtınanın etkisiyle iskelede beklemekte olan MSC Victorine isimli konteyner gemisine çarptı. 

Binlerce kişiyi taşıyan kruvaziyer gemisi, yük gemisine çarptı! İşte o ölümden dönülen korkunç anlar

Kruvaziyer gemisindeki yolculardan birinin cep telefonu ile görüntülediği kazada iki geminin çarpışma anları kaydedildi. 

Binlerce kişiyi taşıyan kruvaziyer gemisi, yük gemisine çarptı! İşte o ölümden dönülen korkunç anlar

GEMİDE YARIK AÇILDI, FİLİKALAR PARÇALANDI

Yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık açılırken, cankurtaran filikaları parçalandı. Video kaydında 20 günlük tatilde Kanarya Adalarına gitmeye çalışan bir kadın yolcunun çarpma sırasında "Sanırım yolculuk burada sona eriyor" şeklindeki ifadesi de duyuldu.

Binlerce kişiyi taşıyan kruvaziyer gemisi, yük gemisine çarptı! İşte o ölümden dönülen korkunç anlar

KRUVAZİYER GEMİSİ İSKELEYE ÇEKİLDİ

Kazada yolcular veya mürettebattan yaralanan olmazken, kruvaziyer gemisi Columbus iskelesine geri çekildi. Yolcular ve mürettebat da geceyi gemide geçirdi.

Yolcu gemisinin işletmeciliğini yapan TUI Cruises gün içinde detaylı açıklama yapacağını duyururken polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu
Askeri uçaklarda havada çarpıştı! Filipinler'de tatbikat sırasında facia
ETİKETLER
#Almanya
#Boelo
#Austen
#Bremerhaven
#Mein Schiff 3
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.