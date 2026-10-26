Binlerce kişiyi taşıyan kruvaziyer gemisi, yük gemisine çarptı! İşte o ölümden dönülen korkunç anlar

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu. Boelo ve Austen fırtınaları Almanya'yı da etkisi altına aldı. Bremerhaven şehrinde felaketin eşiğinden dönüldü. 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebatlı Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer gemisi şiddetli fırtınada limandan ayrılmaya çalışırken yük gemisine çarptı.

Bremerhaven limanındaki Columbus iskelesinden römorkörler eşliğinde hareket eden Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer, şiddetli fırtınanın etkisiyle iskelede beklemekte olan MSC Victorine isimli konteyner gemisine çarptı.

Kruvaziyer gemisindeki yolculardan birinin cep telefonu ile görüntülediği kazada iki geminin çarpışma anları kaydedildi.

GEMİDE YARIK AÇILDI, FİLİKALAR PARÇALANDI

Yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık açılırken, cankurtaran filikaları parçalandı. Video kaydında 20 günlük tatilde Kanarya Adalarına gitmeye çalışan bir kadın yolcunun çarpma sırasında "Sanırım yolculuk burada sona eriyor" şeklindeki ifadesi de duyuldu.

KRUVAZİYER GEMİSİ İSKELEYE ÇEKİLDİ

Kazada yolcular veya mürettebattan yaralanan olmazken, kruvaziyer gemisi Columbus iskelesine geri çekildi. Yolcular ve mürettebat da geceyi gemide geçirdi.

Yolcu gemisinin işletmeciliğini yapan TUI Cruises gün içinde detaylı açıklama yapacağını duyururken polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.