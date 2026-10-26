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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:11

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu. Boelo ve Austen fırtınaları nedeniyle Almanya'da 2 kişi, Brüksel'de ise 4 kişi yaralandı. Avrupa neredeyse fırtınalar nedeniyle hayat durdu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:11

Avrupa'nın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtına, 150 binden fazla konutta elektrik kesintisine yol açtı, yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu ve telefon şebekelerini devre dışı bıraktı. 

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

3 ÜLKEDE ON BİNLERCE KONUT ELEKTRİKSİZ KALDI

24 saat arayla bölgeyi etkisi altına alan Boelo ve Austen fırtınaları nedeniyle 'de 82 binden fazla, 'da yaklaşık 60 bin ve 'da ise en az 10 bin konutta elektrik kesintisi meydana geldi.

Şiddetli rüzgarlar Manş Denizi'nin diğer yakasındaki Fransa'nın kuzeyini de vurdu. Fransız enerji şirketi Enedis, Cumartesi günü Austen fırtınasının en şiddetli olduğu dönemde yaklaşık 288 bin konuta elektrik verilemediğini açıkladı.

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

Dün öğle saatleri itibarıyla, büyük çoğunluğu Normandiya ve Brittany bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 59 bin konutta elektrik kesintisinin devam ettiği aktarıldı. Şirket, 2 bin 600 Enedis teknisyeni ve yüklenici personelin elektrik hizmetini yeniden sağlamak için çalıştığını belirtti.

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

İSKOÇYA'DA KARA VE DEMİR YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

İskoçya'nın batısındaki Argyll and Bute bölgesinde saatteki hızı 135 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden olurken kopan elektrik hatları, ülke genelinde kara yollarını ve demir yollarını ulaşıma kapattı.

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

ALMANYA'DAKİ FIRTINADA 2 KİŞİ YARALANDI

Austen fırtınası Almanya'da ise, dün güneybatıdaki Freiburg im Breisgau kenti ve çevresinde 10 bin konutta elektrik kesintisine yol açtı. Kentteki hastane, mobil şebekelerin de devre dışı kalmasına sonucu elektrik kesintisi yüzünden hizmetlerini yalnızca acil durum vakalarıyla sınırlandırmak zorunda kaldığını duyurdu.

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

Alman polisi, Cumartesi günü Nastatten kasabasında iskelenin savrulması sonucu iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

BRÜKSEL'DE 4 YARALI

Fırtına Hollanda ve Belçika'yı da vurdu. Cumartesi günü Brüksel'de devrilen ağaçlar 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Avrupa'nın en işlek merkezlerinden biri olan Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda dün onlarca uçuş gerçekleştirilemedi. 

Avrupa'yı iki fırtına birden vurdu, 8 ülkede hayat durdu, yaralananlar da oldu

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Başta Paris, Roma ve Dublin gibi Avrupa şehirlerine yapılacak yaklaşık 90 uçuş yapılamazken havalimanına iniş yapması planlanan çok sayıda uçuş da iptal edildi.

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#fransa
#ingiltere
#Almanya
#Boelo
#Austen
#Dünya
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