Askeri uçaklarda havada çarpıştı! Filipinler'de tatbikat sırasında facia

Filipinler'de bir eğitim tatbikatı sırasında iki askeri uçak havada çarpıştı. Görüntülerde, başkent Manila'nın güneyindeki Fernando Hava Üssü üzerinde alçak uçuş yaparken çarpıştığı görülüyor. Hava kuvvetleri sözcüsü, yerde herhangi bir yaralanma olmadığını ve uçağın üssün sınırları içinde düştüğünü söyledi. Fakat uçaklarda bulunan 4 pilot hayatını kaybetti.